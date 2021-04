Treant kan druk op de zorg niet aan: minder bedden voor coronapatiënten en sluiting OK's

In het Scheper Ziekenhuis zijn minder bedden beschikbaar (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Treant Zorggroep sluit vanaf morgen de operatiekamers van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen voor in ieder geval twee weken. Ook blijft een aantal bedden voor coronapatiënten op de speciale intensive care en de verpleegafdeling op de locatie Scheper in Emmen leeg.

Reden voor de sluiting is dat Treant de roosters niet meer rond krijgt. Die sluiting is volgens Treant nodig, omdat patiënten anders geen goede zorg meer kunnen krijgen.

Het aantal ic-bedden voor coronapatiënten bij ziekenhuislocatie Scheper in Emmen gaat terug van veertien naar twaalf. Op de coronaverpleegafdeling zijn vanaf morgen nog zestien bedden beschikbaar, in plaats van twintig. Ook neemt Treant voorlopig geen coronapatiënten over uit andere regio's.

'Geen andere opties meer'

Bij Treant zijn in totaal nog maar drie van de twaalf operatiekamers open. Dat betekent dat operaties uitgesteld worden. "Dit is het laatste wat je wilt", zegt bestuurder Ron Akkerman. "Maar we zien geen andere opties meer. Iedereen die kan bijspringen, springt bij. Artsen draaien dubbele diensten, verpleegkundigen werken extra."

"Onze medewerkers werken al meer dan een jaar keihard om zorg te verlenen aan coronapatiënten en om dagelijks de zorg te verlenen aan patiënten met andere ziekten en gezondheidsproblemen. We zien dat de grens nu echt bereikt is", vervolgt hij. "Dat zien we ook aan het hoge ziekteverzuim als gevolg van de langdurige fysieke en mentale belasting. Medewerkers moeten hun welverdiende vrije dagen kunnen opnemen."

