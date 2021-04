Kijk mee: kuikentjes bij de ooievaars

"Ze zijn wat aan de vroege kant", zegt beheerder Roelof Bos. "Maar het ziet er allemaal goed uit. Om de ooievaar heen zie je nu de resten eierschalen liggen, die gooit ze uit het nest, ze wil het schoon houden."

Als moeder ooievaar opstaat, zie je tussen de lange potten de donzige witte kuikens, die druk heen en weer bewegen met hun koppie. De twee resterende eieren zijn iets later gelegd dan de eerste twee.

Pieren en wurmen

Bos: "Ik verwacht wel dat de andere twee eieren ook uitkomen. Maar er zal dan wel een verschil in grootte tussen de kuikens zijn. Ik hoop dat dat goedkomt. De voorraad voedsel is na de regen in ieder geval goed. Het heeft gelukkig net geregend en er worden pieren en wurmen naar het nest gebracht. Over een week of vier, vijf zal het gaan om muizen!"

De kuikens blijven zo'n twee maanden in het nest voordat ze uitvliegen. Het Meulenparkie in Bovensmilde blijft de ooievaars via een webcam hoog bovenin het nest volgen via een livestream.

