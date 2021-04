Nedmag mag tot 2045 zout winnen in de Veenkoloniën

Zoutwinbedrijf Nedmag in Veendam blijft tot minimaal 2045 actief in de Veenkoloniën met het winnen van zout. Dat blijkt uit het instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat vandaag is gepubliceerd.

Eerder bleek al uit het ontwerpbesluit dat Nedmag nog een kleine 25 jaar de ruimte krijgt voor zoutwinning, meldt RTV Noord. Daar kwam kritiek op, nadat onder meer de Kamerfractie van de ChristenUnie vragen stelde over de duur van de zoutwinning.

Tevergeefs signaal

In Drenthe wordt zout gewonnen in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. De rest van de zoutwinning is in Groningen. De gemeenteraad in Aa en Hunze besloot begin deze maand nog een signaal af te geven richting Den Haag om zowel de zout- als de gaswinning in die gemeente te stoppen.

Door die zogenoemde gestapelde mijnbouw, gebeurt er veel in de grond. De winning van gas en zout veroorzaakt ook in Noord-Drenthe geregeld trillingen in de grond, waardoor huizen beschadigd zijn geraakt. Dat veroorzaakt onrust en frustratie bij inwoners

Geen financiële waarborg nodig

Maar het ministerie van EZK komt Nedmag juist tegemoet. In het ontwerp-instemmingsbesluit vroeg het ministerie de zoutwinner nog om een financiële waarborg. Er moest door Nedmag een fonds of stichting worden opgezet, waaruit kosten voor toekomstige beheersmaatregelen worden betaald. Nu heeft het ministerie in zijn definitieve oordeel besloten dat dit niet onder regie van Nedmag moet worden opgetuigd, maar in de Mijnbouwwet wordt opgenomen. Het bedrijf had daar in een zienswijze op aangedrongen.

Maar de aanpassing van het besluit betekent ook dat de maximaal te produceren hoeveelheid pekel per zoutcaverne voor Nedmag wordt begrensd, dat het bedrijf vaker rapporteren over zijn zoutproductie en dat het een ander middel dan dieselolie moet gaan gebruiken in het productieproces.

Het definitieve instemmingsbesluit ligt voor belangstellenden tot 11 juni ter inzage op de gemeentehuizen van Aa en Hunze, Tynaarlo, Veendam en Midden-Groningen.

