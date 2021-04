124 nieuwe coronagevallen in Drenthe, geen besmettingen in Westerveld

Het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen is voor de vierde dag op rij nagenoeg gelijk in Drenthe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde vandaag 124 nieuwe besmettingen in Drenthe.

De afgelopen twee dagen waren er 126 nieuwe registraties, dinsdag ging het om 128. In de gemeente Westerveld werden vandaag helemaal geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de cijfers over het laatst gemeten etmaal zijn geen nieuwe sterfgevallen in Drenthe gemeld, wel werden twee Drenten met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om inwoners uit de gemeenten Emmen en Coevorden.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 30-04-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1290 (+2) 6 20 Assen 3390 (+10) 56 14 Borger-Odoorn 1405 (+7) 28 15 Coevorden 2646 (+17) 55 (+1) 31 Emmen 8336 (+31) 148 (+1) 76 Hoogeveen 4119 (+19) 69 40 Meppel 2127 (+10) 30 25 Midden-Drenthe 1885 (+6) 32 28 Noordenveld 1515 (+6) 28 26 Tynaarlo 1404 (+8) 22 24 Westerveld 873 15 21 De Wolden 1714 (+8) 30 23 Onbekend 61 0 0

Ziekenhuizen Drenthe

In de Drentse ziekenhuizen liggen nu 36 coronapatiënten, 14 daarvan liggen op de intensive care. Het aantal coronapatiënten op de Drentse IC's schommelt al weken tussen de tien en twintig. Het aantal covidpatiënten op andere covid-afdelingen daalde deze week iets, van 27 vorige week vrijdag naar 22.

De druk op de zorg blijft desondanks onverminderd hoog. Door uitval van personeel krijgen ziekenhuizen de bezetting niet rond. Het Wilhelminaziekenhuis Assen en Treant Zorggroep maakten gisteren en vandaag bekend minder zorg te kunnen leveren.

Landelijk

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er landelijk 7830 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een vrijdag is dat relatief weinig.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 51.500 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 7354 bevestigde besmettingen per dag, het laagste aantal in iets meer dan twee weken.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 22. Dat is iets meer dan op voorgaande vrijdagen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 132 sterfgevallen, wat neerkomt op ongeveer 19 per dag. Rond de jaarwisseling, bij het begin van de vaccinatiecampagne, waren er dagen met meer dan 150 sterfgevallen

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn bijna 1,5 miljoen Nederlanders positief getest. Dat cijfer komt waarschijnlijk zaterdag boven die grens uit. Van meer dan 17.000 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

