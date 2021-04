Struikelstenen in Dalen schoongepoetst door leerlingen groep 8: 'toevoeging op de lesstof'

Vroeg in de ochtend verzamelden de leerlingen zich bij de molen in Dalen. Vanaf hier trokken ze het dorp in voor een wandeling langs de struikelstenen, om ze hun jaarlijkse poetsbeurt te geven. In 2017 heeft stichting Aold Daol'n ervoor gezorgd dat de struikelstenen in Dalen zijn komen te liggen. "Maar die stenen zijn van koper, en worden elk jaar behoorlijk smerig, dus die moeten schoongemaakt worden", vertelt Meester Wilting. "Wij hebben de stenen geadopteerd, dus de komende jaren zorgen leerlingen van groep acht voor het schoonmaken van de stenen".

Stichting Aold Daol'n bestaat voor een deel uit oud-meesters en juffen, daardoor was de link met het basisonderwijs snel gelegd. "Ook wordt er in groep acht veel aandacht besteed aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog, dus dit is een goede toevoeging op de lesstof", legt Feddie Zomers, van Aold Daol'n uit. "Naast de bewustwording is het ook belangrijk dat monumenten er goed uitzien in voorbereiding op 4 en 5 mei", benadrukt Meester Wilting.

Heel enthousiast, maar met respect, worden de struikelstenen schoongepoetst door de leerlingen. "Dat ze al zo vies zijn geworden in een jaar tijd, dat is wel heel erg", merkt een van de leerlingen op. De informatie die ze krijgen maakt indruk op de leerlingen, zo ook op Valentijn. "Ik wist wel dat er veel mensen waren vermoord in Auschwitz, maar dat er ook zoveel uit Dalen kwamen vind ik wel bijzonder".