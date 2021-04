Eerste deel nieuwbouw zorgcentrum Westerkim klaar: ‘Licht, fris en nieuw’

De vernieuwing van de Westerkim wordt in fases gedaan, zodat bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Tijdens de eerste fase zijn er twee dagbestedingsruimtes gebouwd en zeven afdelingen met elk negen kamers. "Het biedt ons veel meer mogelijkheden om wonen en goede zorg te combineren", zegt een trotse Ria Knotters, lid van de Raad van Bestuur.

Brexit

De nieuwbouw van de Westerkim geeft genoeg reden tot een feestje. "Al jaren werd erover gesproken", zegt Knotters. "Het woonzorgcentrum is verouderd en sluit niet meer aan bij onze visie op kleinschalig wonen. Daarom werd het tijd om te beginnen aan iets nieuws."

Om mee te gaan met de tijd wordt de Westerkim volledig gasloos en energieneutraal, maar daar moet het woonzorgcentrum nog even op wachten. "De zonnepanelen liggen nog in een haven in Engeland", vervolgt Knotters. "Vanwege de Brexit is daar wat gedoe over, maar dat komt allemaal wel goed."

De reacties op het eerste deel van de nieuwbouw zijn goed, zegt ze. "Iedereen is aangenaam verrast. 'Licht, fris en nieuw' zijn de geluiden die ik hoor. Maar dat mag ook wel na vijftig jaar. Nu is het van belang dat we de juiste sfeer creëren in het gebouw."

(Tekst gaat verder onder foto)

De nieuwe kamers van woonzorgcentrum De Westerkim (Rechten: Woonzorgcentrum De Westerkim)

Nieuwe vleugel

Tot nu toe loopt de vernieuweing mooi op schema. Knotters: "Binnenkort wordt het laatste gebouw gesloopt. Op dezelfde plek komt een nieuwe vleugel. Het is de bedoeling dat de bouw daarvan volgend jaar maart is afgerond."

Het nieuwe gebouw heeft dan in totaal tachtig bewoners. De helft daarvan verhuist vanaf 25 mei naar het gedeelte dat nu af is.. De andere helft moet nog een jaar wachten op een verhuizing.