Corona, vorst of regen: niets houdt turners TVC Coevorden tegen

"Ja, dit doen we drie tot vier keer per week. Dit is het opzet-circus van TVC", reageert trainster Angelique Dekker. "Iedereen krijgt een opdracht en de meeste turnsters weten wel wat ze moeten pakken.". "In Drenthe zijn we denk ik uniek. Ik denk niet dat er verenigingen zijn die zoveel spullen naar buiten doen als wij", vult Tessa aan.

Alle spullen zijn eigendom van de turnvereniging zelf. Dat is een enorm voordeel. Want materialen van de gemeente mogen niet zomaar buiten neergezet worden.

'We hebben het écht koud gehad'

Omdat binnensporten nog steeds verboden zijn vanwege corona, is dit de enige mogelijkheid om door te trainen. In het begin bestond de training vooral uit bootcamp maar zodra het buiten droog genoeg was, werden alle turntoestellen naar buiten gesleept. En ze hebben alle weertypes voorbij zien komen.

"'s Morgens vroor het soms nog. En als het regent gaan we naar de Nieuwe Veste, daar hebben ze een dakje. Maar daar waait het wel weer heel hard. We hebben het echt heel koud gehad", lacht trainster Ria de Jong. "In het begin moest ik drie shirts over elkaar aan", vult Milou aan.

(Artikel gaat verder na de video)

Wennen

En buiten turnen voelt ook anders dan binnen. "Eerst moest iedereen heel erg wennen. Je ziet de wolken voorbij komen en dan ineens staat er weer wind en dan fladdert er iets voorbij. Maar nu zijn we wel weer wat geconcentreerder", legt De Jong uit. "Soms sta ik klaar om iets te doen en dan komt er ineens een windvlaag en dan denk ik: nee, ik ga nog niet", zegt Tessa.. "Maar je denkt ook dat je op de grond altijd harder valt", vult Milou aan.

Geen brug en valkuil

Nieuwe elementen leren is er buiten dan ook niet bij. Want de valkuil, met schuimrubberen blokken, ontbreekt. Die is juist bestemd om nieuwe dingen te leren. Ook de brug kan buiten niet opgezet worden. Omdat die met spanbanden aan de grond vastgezet moet worden. "Dat is wel balen, want ik kreeg het goede gevoel juist weer terug en dat is nu weer weggezakt", zegt Mila.

(Artikel gaat verder na de foto)

Alle toestellen gaan vier keer per week naar buiten in Coevorden (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Springgroep

Als de training van de turnsters erop zit, gaan bijna alle spullen weer naar binnen. Het is nu de beurt aan de springgroep die weer hun eigen materialen naar buiten slepen. Maar ook bij de springers stagneert de ontwikkeling.

"We waren al met triple-salto's en dubbele salto's met een dubbele schroef bezig en dat kun je hier niet doen", legt De Jong uit. Ook het EK werd geschrapt in verband met corona. Acht leden van TVC zouden daar aan meedoen.

IJsbaan

Als het nog wat warmer wordt, verhuist de turnvereniging al haar spullen naar een tent op de ijsbaan. Daar hebben ze alle ruimte om verder te trainen. Ze gaan er vanuit dat ze pas na de zomervakantie de zaal weer in mogen.