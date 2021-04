Emmer zanger Henk Wijngaard brengt biografie uit

Zanger Henk Wijngaard uit Emmen brengt dit jaar een biografie uit. De entertainer viert in 2021 namelijk twee mijlpalen. Niet alleen wordt hij 75 jaar, het is op de kop af ook 45 jaar geleden dat zijn eerste single B'Dai Dai Die verscheen.

Dat schreeuwt om een boek over Henks bewogen leven en carrière, meldt zijn website. Daarom verschijnt binnenkort het boekwerk dat vernoemd is naar zijn meest bekendste hit: Met De Vlam In De Pijp. Twan Linders schrijft het boek.

Wijngaard werd in 1946 geboren in Stadskanaal als zoon van van een uit Frankrijk gevluchte moeder en een Canadese geallieerde soldaat. Al vroeg ontdekte hij zijn voorliefde voor muziek. Na werkzaam te zijn geweest in de koopvaardij en als constructiebankwerker, kiest hij voor het beroep van vrachtwagenchauffeur. Een vak dat als inspiratiebron zou dienen voor zijn latere carrière als zanger.

Doorbraak

In 1978 breekt Wijngaard door met de hit Met de Vlam In De Pijp. Hij breidt zijn oeuvre uit met Kilometervreters, Asfaltrocker, Containersong en Ik Heb Een Truck Als Mijn Woning. Later volgen onder meer Hé Suzie en Beun de Beunhaas.

Wijngaard treedt nog altijd op. In 2016 vierde hij zijn 40-jarige jubileum.

