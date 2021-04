Driekwart horeca-ondernemers verbouwt in coronatijd: 'Personeel helpt gelukkig mee'

"We hadden genoeg tijd, natuurlijk", vertelt Bergmans. "Je bent lange tijd gesloten en klusjes waar je normaal gesproken niet aan toekomt, hebben we nu wel opgepakt."

Slim met besparen

Bergmans is niet de enige dit op dit idee kwam. Uit onderzoek van Marketing Drenthe blijkt dat driekwart van de ondernemers uit de vrijetijdssector heeft geklust in de zaak.

En dat terwijl horeca-ondernemers sinds de uitbraak van het coronavirus veel inkomsten zijn misgelopen. Maar door slim om te gaan met besparing en het inzetten van eigen personeel is er veel werk verzet. "We hebben 35 man in dienst", zegt Bergmans. "We hebben groepjes gemaakt en iedereen een klusje aangeboden. Dankzij hen hebben we veel kunnen doen."

Bang voor faillissement

Bovendien heeft de ondernemer uit Dwingeloo vertrouwen in de zomer. "Vorige zomer hebben we heel goede maanden gedraaid. Als we ook komende zomer veel bezetting hebben, verdienen we de investeringen weer terug", zegt hij stellig.

Maar ondanks de vakantietijd en de opening van de terrassen, loopt het in de hotelbranche nog niet echt storm. Waar de campings en vakantieparken overvol raken, zijn de hotelbedden nog leeg. Volgens het onderzoek zijn vooral hoteleigenaren, 'dagrecreatieve' bedrijven en groepsaccommodaties bang voor een faillissement of om personeel te ontslaan. 85 procent van de horeca-ondernemers is daarnaast bang voor de ontwikkeling van het virus. Dat is wel het laagste punt sinds het begin van de pandemie.

Geen garantie

Ook in het hotel van Bergmans loopt het bepaald niet storm. "We merken dat onze gasten niet zitten te wachten om op hun eigen kamer te dineren. Het is allemaal heel broos; je hebt geen enkele garantie om omzet te kunnen maken." Hij snapt de maatregelen, maar hoopt toch op meer duidelijkheid van de regering, want juist de onzekerheid veroorzaakt volgens hem veel stress.

Maar Bergmans heeft genoeg vertrouwen in een zonnige zomer en is ervan overtuigd dat zijn hotel dan weer is volgeboekt. "Veel mensen zullen weer naar Drenthe op vakantie gaan", denkt hij. "Daar hebben we vertrouwen in."