Stakers Teijin Aramid gaan vanavond weer aan het werk

De stakende werknemers van Teijin Aramid in Emmen gaan weer aan het werk. Vanmiddag stemde een krappe meerderheid van de ongeveer 200 FNV-leden bij het bedrijf in met het voorlopige cao-akkoord.

Dat betekent dat de stakers om 22.00 uur weer aan het werk gaan. Het zal nog dagen duren voor de productie weer op peil is, mogelijk zelfs een week, stelt Janwillem Compaijen van vakbond FNV. Van de elf productielijnen hebben er acht stilgelegen tijdens de staking.

Toch nog zorgen

Ondanks de goedkeuring van het akkoord zijn er nog wel zorgen. De uitslag van de stemming bij de stakers in Emmen is behoorlijk verdeeld: er waren zo'n honderd voorstanders en zeventig tegenstanders. Dertig stakers onthielden zich van stemming.

"We hebben het liefst een zo groot mogelijke eensgezindheid natuurlijk. Of dat voor of tegen het akkoord is maakt niet eens zoveel uit. Maar deze uitkomst baart wel zorgen", zegt Compaijen. De uitslag legt een flinke verdeeldheid bloot. "We hebben opgeroepen tot collegialiteit en respect, maar er zal nog stevig gediscussieerd worden op de werkvloer."

Ook vanavond kan het nog wat spannend worden, denkt Compaijen. "Na tien dagen staken komen mensen vanavond voor het eerst weer op het werk. Ja, dat kan wat spanning geven."

Tijdens de stakingsperiode was er een dagelijks veiligheidsoverleg van Teijin Aramid en de vakbond. Dat overleg wordt nog even voortgezet de komende dagen, juist vanwege de verdeeldheid die uit de uitslag blijkt.

Akkoord over cao

De afgesproken cao biedt een loonsverhoging van in totaal 6,25 procent. Eerder werd ingezet op drie jaar lang 5 procent, maar dat is het niet geworden.

Verder is gesproken over een cao met alle vier de partijen (dus ook FNV en CNV), een eenmalige gratificatie van 1100 euro voor 2020 (als dank voor de inzet in coronatijd) en doorbetaling van bepaalde diensten in stakingstijd (wanneer voor wordt gestemd).

Ook is er een akkoord bereikt over een reorganisatieplan. Dat ging onder meer over het vervangen van zieken en gepensioneerden.

