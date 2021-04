Horecapersoneel trakteert bij afscheid van de zorg

En vertrekken met stille trom, dat gaat niet gebeuren. Want waar de zorg de horeca bedankt met cadeaus, heeft De Schildhoeve in Fluitenberg gezorgd voor gebak voor onder meer bewoners van het Jannes van der Sleedenhuis De Kaap in Hoogeveen.

Angelique Oldeweening van De Schildhoeve draaide in oktober de allereerste dienst bij De Kaap. En vandaag de laatste. "Van werken komt niet veel terecht", lacht ze. Ze is druk met het uitdelen van taart en eet zelf ook meteen een gebakje mee. Na ruim een half jaar veroorzaakt het vertrek van de horecamedewerkers uit de zorg emotie. "Het is zo warm en we hebben zoveel kunnen betekenen voor de bewoners. We hebben zoveel met ze meegemaakt het afgelopen half jaar. Leuke dingen, maar ook ontroerende dingen tijdens de lockdown."

Een veilig gevoel

En ook de bewoners gaan de horecamensen missen. "Ik vond het zo fijn dat ze er waren", vertelt bewoonster Nelly Tavenier. "Het gaf me zo'n veilig gevoel. Doordat zij bij de ingang stonden, wist ik dat er niet zomaar iemand bij ons de afdeling op kwam en ons kon besmetten. Ze hebben zelfs een keer mensen weggestuurd die geen mondkapje wilden dragen. Ideaal was het."

De medewerkers stonden niet alleen bij de ingang, maar bakten soms ook pannenkoeken, brachten eten rond, hielpen met hand- en spandiensten of maakten een ommetje met bewoners. Bij meerdere instellingen van de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (waar De Kaap ook onder valt) waren het afgelopen half jaar zo'n zeventig medewerkers van vijf horecabedrijven aan het werk. De zorg is de horeca erg dankbaar.

"Er kwam voor ons ineens een hoop extra werk bij. Bijvoorbeeld het ontvangen van bezoekers die we instructies moesten geven. Dat de horeca dat van ons overgenomen heeft, scheelde een hoop", zegt Ingrid van Delft van de raad van bestuur van NNCZ. "Ik ga de mensen ontzettend missen. Het is voor ons ook spannend, zij gaan weg terwijl wij juist nu de deuren weer een beetje openen voor bezoekers."

Een bijzondere ervaring

De horecamedewerkers hebben een hoop geleerd dat ze meenemen in hun eigen werk. "Ik had nooit gedacht dat ik ooit een stap in de zorg zou zetten", zegt Oldeweening. "Die ervaring die neem ik mee. En daardoor heb ik wel iets meer begrip gekregen voor oudere mensen."

"Ik vind het heel jammer dat ze weggaan, maar ben voor hen wel blij hoor", zegt bewoonster Tavenier. "Ze kunnen straks gewoon hun eigen beroep weer uitoefenen." Maar dat de medewerkers vanaf maandag weer gewoon bij De Schildhoeve aan het werk gaan, heeft ook voor de bewoners van De Kaap zo zijn voordelen. Want bij het vertrek van de medewerkers worden ze door eigenaren Robertkoen en Linda Blokzijl uitgenodigd om koffie te komen drinken op het terras. "Dat gaan we gewoon regelen", aldus Robertkoen Blokzijl.