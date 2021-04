Plaatjes, schroeven en cement houden rugwervels Bennie Streuer op hun plek

"Eén rugwervel was in elkaar gedrukt, dat was het grootste probleem. Daar zit nu cement in. Daar hebben ze gaatjes ingeboord en dan gaat er een ballonnetje in dat ze vol pompen met cement om de wervel weer uit te deuken. Van een andere wervel was wat afgebroken. Dat hebben ze in één keer met een schroef vastgezet", legt Streuer uit.

Hij mag niet tillen of bukken maar wandelen mag wel. Hij probeert nu om tien kilometer per dag te lopen. "Ik denk dat het herstel daardoor sneller gaat. Maar het wachten is nu op de scan. Ik wil geen risico nemen met m'n rug. Als artsen zeggen dat ik het rustiger aan moet doen, dan doe ik dat gewoon."

Afgebroken moer

Een afgebroken moer in de ophanging van het voorwiel is mogelijk de oorzaak van de crash. "De onderste bout is eruit. Dus ik vermoed dat de moer gebroken is", gist Streuer. "Daardoor viel de hele voorkant van de motor op straat en kon ik niet meer sturen. De motor draaide in één keer haaks rechtsaf en rolde een keer of drie om en daarna ook nog een keer om z'n lengte-as", herinnert hij zich.

"Ik zat nog in de motor. Manu (bakkeniste Emanuelle Clement) drukte precies op het goede moment de motor van zich af. Dat kon ik goed zien op de beelden. Zij gleed mooi parallel met de muur mee. Maar als rijder kom je er niet uit."

Zowel het chassis als de stroomlijn van de motor zien er, van de buitenkant, nog aardig uit. Maar schijn bedriegt. "Eigenlijk met alle delen die eraan hangen is wel wat mis en ook de motor hangt er scheef in. Ik denk dat er een nieuw chassis moet komen. Niet kritische onderdelen, zoals bijvoorbeeld de uitlaat, kan ik misschien nog wel hergebruiken", analyseert de Drentse coureur.

'Gewoon pech'

Drievoudig wereldkampioen en vader Egbert Streuer brak in z'n hele carrière nooit wat. Voor Bennie is het ook z'n eerste échte zware crash.

"Ik ben er zelf niet zo van geschrokken, hoor. Het gaat zo snel en je maakt het zelf mee. Ik denk dat het voor omstanders die het hebben zien gebeuren nog een stukje beroerder is." Streuer had een engeltje op z'n schouder. "Het is goed afgelopen. Dat had ook anders gekund. Ik weet niet hoe ik het moet bekijken. Aan de ene kant heb ik geluk gehad maar aan de andere kant gewoon pech."

Wel gaat hij er alles aan doen om dit technische mankement in de toekomst te voorkomen. "Ik gebruik alleen nog maar gecertificeerd materiaal zodat je zeker weet dat er geen productiefouten in zitten. Daarnaast zet ik er nog een extra borging op en dan kan dat nooit meer mis gaan."

Racen?

Terwijl z'n sponsor er anders over denkt, is Streuer zelf optimistisch over z'n rentree. Als corona het toelaat staat de eerste WK-wedstrijd op 11 juni op de kalender. Over zes weken is de aftrap op het circuit van Le Mans.

"Het rijden is zwaar werk waarbij je je rug zwaar belast. Ik weet niet of dat lukt. Dat moet ik zien. Maar ik denk wel dat ik dit seizoen weer aan het racen kom."

Bayern München

Als de boel weer goed aan elkaar is gegroeid, heeft het team voor hem geregeld dat hij mag revalideren bij de voetballers van Bayern München. Maar voor Streuer is dat niet bepaald een jongensdroom. "Ik heb nog nooit een hele voetbalwedstrijd uitgekeken", besluit de coureur uit Grolloo.

