Hovenier-soap Peize voor commissie: 'Gemeente maakt er een zootje van'

Hoewel hovenier Albert de Boer uit Peize lijnrecht tegenover zijn buren staat in een hoogoplopend juridisch conflict, verklaarden beide partijen teleurgesteld te zijn in de gemeente Noordenveld. Volgens hen heeft de gemeente er een zootje van gemaakt. Een onafhankelijke bezwarencommissie hoorde gisteren beide partijen aan.

Het conflict in Peize loopt al meer dan een jaar. Buren spreken van overlast van het hoveniersbedrijf dat aan De Pol gevestigd is, iets wat volgens het bestemmingsplan niet zou mogen. De gemeente Noordenveld gedoogde dit lange tijd, maar kwam op haar schreden terug en gaf de hovenier opdracht zijn bedrijfsactiviteiten te minderen.

Silo's staan leeg

Er volgde uiteindelijk een gang naar de voorzieningenrechter. Deze gaf aan dat De Boer voor 1 mei zijn sleufsilo's moet hebben verwijderd. Ook mag de shovel vanaf dan niet meer gebruikt worden, op last van een dwangsom.

De silo's zijn inmiddels leeg, laat woordvoerder Reinder Auwema namens het bedrijf weten. "Er wordt nu nog gezocht naar een tijdelijke ruimte. De shovel zal vanaf volgende week niet meer in gebruik zijn aan De Pol."

Onduidelijk

De buren willen dat meer bedrijfsactiviteiten aan De Pol worden stopgezet. "De gemeente Noordenveld is niet duidelijk over wat zij nog wel toestaan op het terrein van De Boer", zegt buurman Robert Heimink. "Er rijden hier bedrijfsbusjes af en aan en er staat een puincontainer. Mag dat straks nog wel?"

Volgens Heimink blijft de vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld daar vaag over. "Dat viel ook de bezwarencommissie op. De gemeente heeft er moeite mee concreet te worden."

Pittige sessie

De gang naar de bezwarencommissie van Noordenveld is de zoveelste aflevering in de soap rondom het hoveniersbedrijf. Auwema sprak van een 'pittige sessie' die al met al bijna twee uur duurde. "De advocaat van de buren en wij waren het hierin over eens dat de gemeente er een zootje van heeft gemaakt", zegt Auwema.

Zo zou de gemeente zich al te gemakkelijk van hun verantwoordelijkheid willen ontdoen, door naar de voorzieningenrechter te wijzen. "Terwijl de rechter juist weer naar de gemeente wijst", zegt Auwema.

Buurman Heimink vermoedt dat de gemeente last heeft van eerder gedane toezeggingen. "Daar zitten ze nu mee in hun maag. Ik denk dat men niet hard durft in te grijpen, omdat er eerder mondelinge afspraken zijn gemaakt."

Te weinig onderzoek

Waar de rechter al eerder aangaf dat de gemeente Noordenveld te weinig onderzoek heeft gedaan naar de problematiek rondom het bedrijf, deed de bezwarencommissie dit ook. "Doe meer onderzoek, was de oproep van de commissie. De gemeente heeft het te lang op zijn beloop gelaten", zegt Auwema.

Volgens de woordvoerder van het bedrijf stelde de commissie aan beide partijen enkele goede, kritische vragen. "Het is voor mij lastig om in te schatten welk advies zij straks zullen geven aan het college. Zij hebben daarvoor zes weken de tijd. Daarop heeft de gemeente nog tijd om een beslissing te nemen."

Verziekte sfeer

Auwema weet in ieder geval te melden dat het laatste woord over het conflict nog lang niet is gesproken. "Dit houdt niet zomaar op", schat hij in. Hoewel de eigenaren van het hoveniersbedrijf balen van de 'verziekte onderlinge sfeer' met de buren, is het einde van het conflict volgens Auwema nog niet in zicht.

Heimink wil van een burenruzie niets weten. "Het is duidelijk dat dit de sfeer niet ten goede komt. De gemeente Noordenveld is daar debet aan", zegt hij. "Wat ons betreft houden we het zakelijk en benaderen wij dat zo. We hebben niks tegen Albert de Boer en zijn bedrijf, maar soms is het net alsof we op een bedrijventerrein wonen."

Lees ook: