Oude bekende Janny Vlietstra waarnemend burgemeester De Wolden

Janny Vlietstra in 2017, destijds was ze lid van de Eerste Kamer (Rechten: ANP/DIJKSTRA BV)

Janny Vlietstra is door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma benoemd tot waarnemend burgemeester van gemeente De Wolden. Vlietstra vervulde die functie in 2011 en 2012 ook al.

Door het aanstaande vertrek van burgemeester Roger de Groot naar de gemeente Noordoostpolder, moet De Wolden op zoek naar een nieuwe eerste burger. Tot die is gevonden, neemt Vlietstra de taken van De Groot over. Ze begint op 1 juni.

Tweede keer

Vlietstra (73) wordt daarmee zowel directe voorganger als opvolger van Roger de Groot. In 2011 werd de oud-gedeputeerde aangesteld als waarnemend burgemeester van De Wolden na het vertrek van Peter Snijders naar Hardenberg. Snijders is inmiddels burgemeester van Zwolle.

Vlietstra was na haar tijdelijke burgemeesterschap in De Wolden ook waarnemend burgemeester in Marum (2012-2013) en Haren (2013-2015). De PvdA-politica zette haar eerste stappen in de politiek in de gemeenteraad van Leeuwarden, waar ze ook wethouder was. Van 1995 tot en met 2009 was ze burgemeester van Winschoten. Daarna werd ze gedeputeerde van de provincie Drenthe en zat ze in de Eerste Kamer. Ook was ze bestuurder bij onder andere zorginstelling Vanboeijen.

De Wolden

Inwoners van De Wolden kunnen meedenken over een definitieve opvolger van Roger de Groot. Van 3 tot en met 16 mei kunnen ze een digitale enquête invullen, de uitkomsten worden meegenomen in de profielschets die begin juni wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Begin 2022 moet er een nieuwe burgemeester geïnstalleerd worden.

