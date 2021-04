Bodycams voor controleurs waterschap Vechtstromen na toenemende agressie

Het gaat in eerste instantie om een proef, na een jaar wordt gekeken of alle handhavers er een gaan dragen. "We zien in toenemende mate situaties ontstaan waarbij je denkt: een bodycam was wel handig geweest", zegt Hans van Agteren, lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Volgens hem krijgen controleurs steeds vaker te maken met fysiek en verbaal geweld. "Dan is het wel prettig als er een bepaalde vorm van bescherming is."

Preventie

Met beelden van de camera's staat het waterschap sterker als ze na een incident naar de politie stappen. "Er was behoefte aan bij de handhavers, die zelf aangaven zich op sommige momenten onveilig te voelen", zegt Van Agteren. Het bestuurslid hoopt echter vooral dat er een preventieve werking van uitgaat. "Je hoopt dat degene die de agressie veroorzaakt even denkt: laat ik verstandig zijn en even tot 10 tellen."

Vechtstromen is in Drenthe actief in het zuidoosten van de provincie. Handhavers worden ingezet om te controleren of er geen stoffen in het water worden geloosd door bedrijven en boeren die er volgens vergunningen voor niet in terecht mogen komen. Van Agteren "Daarnaast wordt er gecontroleerd op varen op de Vecht en andere wateren waar gevaren en gevist wordt."