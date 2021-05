Winkels op zondagochtend open in Aa en Hunze: 'Het moet wel rendabel blijven'

Klaziena Martens van Bakkerij Job in Gieten is vooral blij. "Heel fijn dat we nu zelf mogen bepalen of we open willen of niet, en wanneer we open willen."

Buurondernemer Bert Greving van Uw Groene Vakwinkel Greving staat er naar eigen zeggen neutraal in. Hij ziet zowel de voor- als de nadelen. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af of zeven dagen in de week werken niet een beetje te veel van het goede is. Maar hij snapt ook dat de nieuwe generatie, zijn zoon die hem op gaat volgen, daar anders in staat.

Kritiek

Uit een enquête van de gemeente zou blijken dat een meerderheid van de ondernemers zelf wil bepalen wanneer ze wel en niet hun deuren openen. Dat geldt ook voor Martens, voor wie het geen nut had op zondag om 12.00 uur open te gaan. "Mensen willen vooral 's morgens even lekker ontbijten", legt Martens uit. "Dat doe je 's middags natuurlijk niet."

Maar het CDA is kritisch. Volgens de partij zijn lang niet alle ondernemers ondervraagd door de gemeente, en willen veel ondernemers niet voor de winkeltijdenverruiming gaan liggen. Greving herkent zich daar wel in. "Ik kan het niet tegenhouden, ik wil het ook niet tegenhouden. Ik heb alleen een paar punten waarvan ik dan zeg: wil je je personeel daarmee belasten? Ik heb dat gepeild en daar is niet iedereen heel erg enthousiast over."

Rendabel

Bij een kleine rondvraag in het dorp, blijken veel dorpsbewoners niet meteen razend enthousiast. "We hebben al zoveel koopavonden, en zaterdagen. Als dan ook nog de zondagochtend erbij moet, zie ik het nut er niet zo van in", zegt een dorpsbewoner.

Maar nut of geen nut, de winkels mogen open. Bij Bakkerij Job zijn ze dat ook wel van plan. "Maar je moet natuurlijk wel personeel genoeg hebben. Het moet wel een beetje rendabel blijven. Als dat niet zo is, kan het voor ons als kleine ondernemers natuurlijk niet uit." Greving gaat vooralsnog niet open. Maar, voegt hij daaraan toe: "Wat de volgende generatie gaat doen, mijn zoon, dat is aan hem"