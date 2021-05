Politie doet onderzoek bij uitgebrande boerderij in Huis ter Heide

Het huis werd grotendeels in de as gelegd (Rechten: Van Oost Media)

De politie doet onderzoek bij de afgebrande boerderij aan de Kolonievaart in Huis ter Heide. Medewerkeres van Forensische Opsporing zijn bezig met sporenonderzoek. Dat kan volgens een woordvoerster een hele tijd gaan duren, omdat van het pand weinig over is.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. "Dat doen we altijd, maar soms is er aanleiding om Forensische Opsporing onderzoek te laten doen", zegt de woordvoerster. Vaak zijn er dan vermoedens dat er een misdrijf is gepleegd. Wat de aanleiding in dit geval is, wil ze niet zeggen.

De woonboerderij werd gisteravond laat in anderhalf uur tijd vrijwel volledig in de as gelegd. Van het voorhuis staan de muren nog overeind, maar verder is het pand vrijwel helemaal verwoest. Er is niemand gewond geraakt.

