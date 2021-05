Den Haag terughoudend over prostitutie Meppel: 'Gemeenteraad beslist'

De prostitutiebedrijven in de Voorstraat in Meppel (Rechten: RTV Drenthe)

Drugsproblematiek rondom sekswerkers is niet vanzelfsprekend, de vergunningverlening verloopt momenteel prima en bovenal: de lokale gemeenteraad moet leidend zijn in het toestaan van prostitutie. Dat stelt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol over de prostitutie Meppel.

Meppel worstelt met de nieuwe Europese prostitutiewet. Vanwege nieuwe Europese wetgeving worden er nieuwe vergunningen uitgegeven. Volgens die nieuwe regels moet Meppel een groter gebied aanwijzen voor sekswerkers. De term 'groter gebied' heeft commotie veroorzaakt in de stad. Aan de Voorstraat in de Indische buurt zitten nu twee seksclubs en omwonenden waren bang dat het aantal sekswerkers sterk toeneemt.

Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de SGP. Fractievoorzitter Kees van der Staaij las in de media over de commotie over de vernieuwde sekswerkvergunningen in Meppel en richtte zich tot het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij kan het niet geloven dat de Meppelse sekswerkers in een woonwijk gevestigd zijn en denkt dat het de leefbaarheid sterk beïnvloed.

Drugsgebruik

"Hier past terughoudendheid", schrijft Broekers-Knol. Volgens de staatssecretaris kan alleen de gemeenteraad erover beslissen. "Het zal van de lokale context afhangen of de gemeente tot het oordeel komt dat de leefbaarheid van een wijk of straat wezenlijk wordt beïnvloed door de aanwezigheid van één of meer prostitutiebedrijven. De gemeenteraad heeft ook via het bestemmingsplan mogelijkheden om het vestigen van bedrijven te sturen."

Volgens de SGP gaat prostitutie vaak gepaard met drugsgebruik. Dat zou de leefbaarheid sterk beïnvloeden. Dat is Broekers-Knol te kort door de bocht: "Dat prostitutiebedrijven vaak met drugsproblematiek gepaard gaan, is een te algemene bewering. Zaken als overlast voor de omgeving en gevolgen voor de openbare orde moeten wel bekeken worden. Het blijft aan de gemeente."

Of alle sekswerkers verbieden?

Ondanks het grotere gebied brengt Meppel het aantal vergunningen waarschijnlijk iets terug. Eén vergunning wordt momenteel niet gebruikt en die vervalt. De SGP hoopte echter dat Meppel alle vergunningen zou schrappen. Die 'nuloptie' is momenteel wettelijk nog niet mogelijk.

"Er mogen voorwaarden worden gesteld aan prostitutie", vertelt Broekers-Knol. "Die mogen niet zover gaan dat deze feitelijk toch tot een algeheel vestigingsverbod leiden."

De nuloptie wordt wel mogelijk als de nieuwe Wet Sekswerkers ingaat. De SGP pleit voor snelle behandeling van dit wetsvoorstel zodat voor de gemeenteraad van Meppel de nuloptie mogelijk is."

