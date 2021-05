Speciale bibliotheek zoemt van Groningen naar Drenthe

De BIJbliotheken zijn vorige week in het Steenbergerpark en in het Park Dwingeland in Hoogeveen geopend. Het zijn opvolgers van de eerste BIJbibliotheek in Groningen. Het zijn biebjes, gevuld met onder meer boeken, zaadjes voor bijvriendelijke bloemen en stekjes.

Info over bijvriendelijke tuin

"We zien dat er veel minder wilde bijen zijn. Juist die wilde bij is heel belangrijk bij de bestuiving van allerlei planten, ook voor onze gewassen, ons voedsel", zegt Agnes Bakker van IVN Natuureducatie. "Tegelijkertijd zie ik dat mensen wel willen vergroenen en de tuin bijvriendelijk willen maken, maar niet altijd weten hoe ze dat het beste kunnen doen."

De BIJbliotheek biedt daarom allerlei info. Op het nieuwe BIJkletsbankje naast het biebje kun je de boeken lezen. Je mag een boek ook lenen en later terugbrengen. En natuurlijk kan je zelf informatie, stekjes en zaadjes aan de bieb toevoegen, zodat het een mooie uitwisseling wordt.

Maak zelf een BIJbliotheek

Kan jouw buurt ook wel een speciaal biebje over de bij gebruiken? Zie in dit plan hoe eenvoudig dat is. Ga je aan de slag, dan ontvangt Agnes Bakker graag een seintje via a.bakker@ivn.nl.

