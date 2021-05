Teleurstelling over uitstel heropening Wildlands: 'Draaiboek ligt allang klaar'

De olifanten in het park moeten nog even wachten voor ze weer mensen kunnen kijken (Rechten: RTV Drenthe/Roy Schutte)

Geen heropening op 11 mei, maar op z'n vroegst een week later. Dat kreeg Wildlands-directeur Erik van Engelen vanochtend te horen. Het demissionaire kabinet heeft besloten de versoepelingen die voor die dag gespland stonden uit te stellen vanwege het grote aantal corona patiƫnten in de ziekenhuizen. Een tegenvaller voor het dierenpark in Emmen, want op 11 mei waren juist de dierentuinen aan de beurt om weer open te mogen.

"Het geeft een dubbel gevoel", zegt Van Engelen. "We hebben vorig jaar bewezen dat we veilig open kunnen. Tegelijkertijd zien we de laatste tijd stadsparken en -pleinen waar het veel te druk is en de maatregelen niet worden nageleefd. Als je dan naar de coronacijfers kijkt, vraag je je af: zijn wij nu het probleem of juist een oplossing? Ik denk het laatste. Mensen willen er toch graag weer uit en in dierentuinen gebeurt het wél volgens de regels."

'Klaar voor heropening'

"Het kromme is ook dat natuurorganisaties oproepen niet massaal de natuur in te gaan vanwege het broedseizoen", vervolgt de directeur. "Juist bij ons hoeven mensen daar geen rekening mee te houden. In Wildlands kunnen ze de dieren gewoon zien."

Het duurt niet lang meer of Wildlands is een half jaar gesloten. "Het wordt financieel erg nijpend als dit veel langer duurt. Het is mei en we hebben nul bezoekers gehad dit jaar. De draaiboeken voor de heropening liggen ook al bijna een half jaar klaar. Als het mag, kunnen we binnen een paar dagen de deuren openen. We zijn er klaar voor. Laten we hopen dat de versoepelingen met maar één week worden uitgesteld en niet nog langer.."

Aantal bezoekers nog afwachten

Van Engelen gaat ervan uit dat het park straks weer open kan met dezelfde regels die vorig jaar tussen mei en half december golden: verplicht reserveren voor een bezoek, in het park de looproutes volgen en inmiddels ook een mondkapje dragen in de binnenruimtes. "Het criterium was maximaal 5.000 bezoekers per dag, de helft van ons normale maximum. Of dat straks ook weer mag, is afwachten."

Van Engelen hoopt door de volgende persconferentie, in de week van 10 mei, duidelijkheid te krijgen.

