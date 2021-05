Meppel doet kortingsacties in de ban: 'Niet gepast in coronatijd'

Voorlopig geen publiekstrekkers in Meppel. Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente met de ondernemers in de binnenstad afgesproken dat er de komende tijd geen reclame wordt gemaakt om extra publiek naar het centrum te trekken.

"Er is afgesproken dat de ondernemers geen acties organiseren. Extra publiek naar het centrum trekken zou niet gepast zijn", zegt burgemeester Richard Korteland.

Centrummanager Arnold Schuurman kan het wel begrijpen. "We vinden het jammer dat we geen grote acties mogen organiseren, maar we snappen het ook", reageert hij. "In deze eerste fase van de versoepelingen zijn we al blij dat we open mogen, na ruim vier maanden gedeeltelijk gesloten te zijn geweest."

Volle tassen onder de tafels

Schuurman is blij met de nauwe samenwerking met de gemeente. "We hebben tweewekelijks een overleg om te kijken wat wél kan. Via de site ontdekmeppel.nl gaan we in gesprek met de consument."

Ondanks het ontbreken van grote acties ziet Schuurman een sterk veranderd straatbeeld ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. "Echte publieksacties mogen we nog niet doen, maar we merken wel dat klanten graag weer in de winkels komen. Mensen die een terrasje pakken, komen daarna ook weer in de winkels. Het straatbeeld bestaat uit volle terrassen met tasjes uit de winkels onder de tafels. We zijn terug na heel lang weg te zijn geweest."

Grotere terrassen

Om de horeca tegemoet te komen, geeft Meppel de ruimte om grotere delen van de pleinen te vullen met tafels en stoelen. "Dat is echt een lokale toepassing", verklaart Korteland. "Zo kunnen de horecabedrijven hetzelfde aantal mensen ontvangen als vorig jaar én de anderhalve meter afstand hanteren."

De verruimde terrassen blijven tot het einde van de zomer. "Dan wordt het opnieuw tegen het licht gehouden."

Controle

Volgens Korteland wordt de komende tijd strenger gecontroleerd of bezoekers van het centrum de coronaregels naleven. "De focus van handhaving zal zich verleggen naar de binnenstad, zodat er veilig gewinkeld kan worden en het ook veilig is op de terrassen", besluit Korteland.

