Nathan van Gelder stopt als directeur Bevrijdingsfestival Drenthe

"Ik heb mijn maatschappelijke plicht vervuld en het wordt tijd voor een sabbatical", zegt de 62-jarige Van Gelder. Zijn negende en laatste editie van het festival is meteen ook een unieke versie: hij vindt niet plaats bij de Baggelhuizerplas, maar zonder publiek in DNK in Assen. RTV Drenthe zendt het van 12 uur 's middags tot middernacht uit op radio en tv.

Begonnen op de TT-nacht

De evenementenorganisator en horecaondernemer uit Groningen begon zijn carrière zo'n veertig jaar geleden met nul ervaring. "Ik wist niet wat ik wilde worden. Toen ik een keer de TT-nacht bezocht en daar die horecastandjes zag, dacht ik: dat is wel leuk", aldus Van Gelder in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ik vroeg een vergunning aan, op één A4'tje. Het stelde niks voor. Maanden later - ik was het allang weer vergeten - kreeg ik bericht van de gemeente: ik kreeg twee locaties toegewezen voor de volgende TT-nacht."

Zo begon zijn werk in de evenementenbranche. Hij werd cateraar en organiseerde daarnaast door de jaren heen naar eigen zeggen honderden evenementen. Toen hij in januari 2013 werd gevraagd om de organisatie van het Bevrijdingsfestival Drenthe op zich te nemen, zag hij dat als een uitdaging. "We zijn door de jaren heen enorm uitgebreid. Dat geldt voor de programmering, maar ook voor het aantal podia. We hebben de laatste jaren artiesten van naam en faam, ook uit het buiteland."

Geen 10cc

Voor dit jaar had Van Gelder, net als voor vorig jaar, de Britse rockband 10cc geboekt. Alleen vanwege het coronavirus kan de band opnieuw niet komen. Wel verschijnen onder meer Waylon, Leon Moorman, Wulf en Davina Michelle op het podium in DNK. "Het festival in Drenthe is het enige in Nederland dat op radio en tv wordt uitgezonden, dus wat we doen is echt uniek. De festivals in andere provincies zijn alleen via een online stream te volgen."

De Wall of Freedom die op 5 mei te zien is in Assen (Rechten: Bevrijdingsfestival Drenthe)

Stoppen met dubbel gevoel

Nu het Bevrijdingsfestival Drenthe onder zijn leiding een succes is geworden, is het tijd voor iets anders. "Ik ben 62, in de bloei van mijn leven en ik wil de tijd niet alleen maar werkend doorbrengen. Ik ben namelijk nogal een workaholic, maar ik dacht: laat ik dan nu maar eens beginnen om van het leven te genieten."

Stoppen in coronatijd zonder normaal festival noemt hij 'dubbel'. "Een festival organiseren is leuk, maar wel steeds hetzelfde kunstje en bij het Bevrijdingsfestival Drenthe lopen we tegen de grens aan als het gaat om het terrein aan de Baggelhuizerplas. Aan de andere kant is deze bijzondere editie in DNK wel weer iets nieuws. Omdat het nu zo anders is, vind ik het ook een heel fijn afscheidsjaar.

Tijd voor vernieuwing

Wie hem opvolgt, is nog niet duidelijk. Wel is er in de persoon van Gerrit Boes een nieuwe voorzitter gevonden. "We kwamen na negen edities tot de conclusie dat vernieuwen de enige optie is. Gerrit Boes brengt nieuw elan in de organisatie. Ik vind ook dat een 62-jarige veteraan als ik niet de juiste persoon is om te gaan vernieuwen. Dat moet een jong, energiek persoon zijn met een groot netwerk."

Adviseur achter de schermen wil Van Gelder in de toekomst best blijven. "Het Bevrijdingsfestival Drenthe heb ik in mijn hart gesloten. Als ik gebeld word, omdat ze wat willen weten, dan sta ik ervoor klaar."