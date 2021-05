Zaadje van een dropplant nodig? Die is te leen bij de zadenbibliotheek in Assen

Adriaansen schenkt niet alleen zaden, maar ze geeft er ook uitleg bij. "Ik zaai ze altijd eerst even voor in een potje. Want de slakken zijn er ook nogal gek op. Die kleintjes worden zomaar opgegeten door de slakken. Maar als je ze iets voortrekt zodat ze al wat groter zijn, dan hebben ze gewoon veel meer kans van slagen", zegt ze tegen een Assenaar die zonnebloemzaden komt lenen.

Behoud van variatie

Het uitdelen van zaden is niet alleen handig, het helpt de natuur ook nog eens. "Het is goed voor de biodiversiteit. Lokaal houd je heel veel zaden in stand. Het is ook een goede ontwikkeling omdat er wereldwijd heel veel zaden worden gepatenteerd, waardoor er minder zaden beschikbaar komen. Op deze manier houd je het zaad in eigen hand", aldus de initiatiefnemer van de zadenbibliotheek Drenthe.

Het begon gewoon bij haar thuis. Als kind was ze al met verpotten en zaden ruilen bezig. Later werd het ruilen met andere moestuinen en nu schieten de zadenbibliotheken in de hele provincie als paddenstoelen uit de grond. Ook die ruilen onderling zaden.

Meer zadenbiebs

"Ik woon zelf in Assen-Oost en daar heeft de bloemenwinkel een zaadbiebje staan. En even buiten Assen richting Amelte heeft slager Zorg en Natuur er eentje staan. Ook bij zorgboerderij De Hansenhof in Beilen staat er nu een. Zo breidt de groene vlek zich uit in Drenthe. Heel erg leuk", lacht Adriaansen.

Janet Gibcus uit de Asser wijk Kloosterveen is speciaal voor de zadenbibliotheek naar het centrum gekomen. "Kloosterveen kan wel wat meer groen gebruiken. En eerder had ik geen tijd voor tuinieren, maar nu wel. Ik heb een dropplant uitgekozen. Lijkt me heel leuk. Ik krijg allemaal informatie van hen mee over wat je er allemaal mee kunt doen. Bijvoorbeeld een hoestdrankje maken. Hij ruikt ook heel lekker. Ik ben helemaal blij."

Zodra de gewone bibliotheek weer open is, komt de zadenbibliotheek te staan op de afdeling Liefde en Leven.