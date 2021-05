Limousine, taart en brief van de koning: Bertus en Riek Pit zijn 65 jaar getrouwd

Bertus (89) en Riek (86) zijn beiden geboren getogen in Dwingeloo. Daar stapten ze in 1956 in het huwelijksbootje, waarna ze zich in Meppel vestigden. Bertus was in Meppel vrijwilliger bij de brandweer, de Meppeler IJsclub en bestuurslid bij donderdag Meppeldag (DMD).

Vandaag werd hun briljanten huwelijk gevierd. Er was visite, taart, muziek en er kwam een mooie brief van koning Willem-Alexander. Zijne Majesteit stuurde zijn hartelijke gelukswensen. "Het is heel bijzonder om deze mijlpaal samen te bereiken", aldus de koning.

Daarna reed de glimmende limousine voor. Het echtpaar maakte een trip down memory lane door Drenthe. In Dwingeloo stopte het echtpaar bij de ouderlijke huizen en de trouwlocatie. "Dat maakt het toch wel erg bijzonder", vertelt Riek. "Dit doe je anders nooit. Dwingeloo is flink veranderd. De huizen zijn veel opgeknapt. Gelukkig herkenden we nog wel veel mooie plekjes. Komende zomer moeten we nog maar een keer heen. Hartstikke leuk, herinneringen ophalen."

Bertus Riek Pit op de trouwlocatie in Dwingeloo (Rechten: RTV Drenthe)

Mooiste plek van Meppel

En is woonplaats Meppel in al die jaren jaren nog veranderd? "Er is een hoop bijgekomen en afgebroken", vertelt Bertus. "Onlangs zijn de Boom-kantoren verdwenen voor appartementen. Dat is een mooie vooruitgang, de Groenmarkt wordt een mooi plein. Daarnaast ligt het Prinsenplein en daar lag vroeger nog een gracht. Er zijn plannen om die open te graven. Dat lijkt me een slecht plan. Dan wordt het minder goed winkelen omdat het water zoveel ruimte inneemt."

Aan datzelfde Prinsenplein ligt het favoriete plekje van familie Pit-Boers. "Het terras van Jaap de Boer is de mooiste plek van de stad. Lekkere kop koffie, lekker rondkijken en een leuk bedrijf."

Lees ook: