Vredesposters hangen langs Drentse wegen ter ere van Bevrijdingsdag

"Ik ben vooral geïnteresseerd in taal en erfgoed. Ik heb in het verleden ook wel tentoonstellingen gemaakt met musea. Want veel spreekwoorden gaan over museale voorwerpen die je niet meer herkent. Bijvoorbeeld botje bij botje leggen. Dan denk je misschien aan een botje, maar een botje is een munt. Zodoende ben ik al een tijd met spreekwoorden bezig. En dit vond ik wel een leuke nieuwe invalshoek," zegt Girbe Buist, vrijwilliger van het Bevrijdingsfestival Drenthe.

Spreuken uit de hele wereld

Normaal wordt geëxposeerd in Baggelhuizen op het bevrijdingsterrein, maar vanwege corona kan dit nu niet. "Dit jaar is er daarom voor gekozen om die vredesposters te hangen op tachtig billboards in Assen en honderdtwintig in de rest van Drenthe", aldus Buist.

Van de tweehonderd verzamelde spreuken zijn er twintig uitgekozen en uitgewerkt in een cartoon. Een voorbeeld is een spreekwoord uit Kasjmir: 'Vrede oogst je met zaden van tevredenheid'.

"Allerlei volkeren in de wereld hebben spreekwoorden bedacht rond het thema oorlog en vrede waarin ze hun opvattingen over oorlog en vrede verwoorden. Voor het bevrijdingsfestival hebben we van de tweehonderd er twintig geselecteerd. Cartoonisten Len Munnik en Lex Dirkse hebben daar tekeningen bij gemaakt", vertelt Buist.

Hij kwam ook nog een Drentse spreuk tegen: 'Vrede is leuk zo lang je maar niet aan de portemonnee van de Drent komt'. Die spreuk is niet geselecteerd, omdat dit volgens Buist geen leuk beeld van de Drent schetst.

Beroemde spreuken

De vredesbeweging kent enkele uitdrukkingen die breed bekend zijn geworden: Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland; Een beter wereld begint bij jezelf; Ik ben van na de oorlog en dat wil ik graag zo houden.

Niet alleen de billboards zullen ontbreken op het bevrijdingsterrein in Assen. Het bevrijdingsfestival zal dit jaar ook zonder publiek zijn. Een keur aan artiesten treedt op in De Nieuwe Kolk in Assen en dat is allemaal te volgen via RTV Drenthe van 12.00 uur 's middags tot middernacht.