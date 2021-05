'Mien plek' in Assen: een huis aan de 'biefstukkenkant' met een schrijnende geschiedenis

Henk-Jan Hilbrands verhuist van Deurze naar Assen. In zijn nieuwe huis aan de Steendijk in Assen is hij druk aan het klussen. Met respect voor het verleden dat hij tot in de kleinste details tegenkomt: "Het huis is in 1935 gebouwd door de familie Cohen. Die heeft er niet heel lang kunnen wonen, want ze zijn in 1942 op transport gezet", weet Hilbrands.

"Het huis is een twee-onder-een-kapwoning", vervolgt hij. "Het deel waar ik in kom is het deel waar de familie Cohen woonden. Het hele huis was van deze joodse mensen. Ze hebben het in één keer gebouwd. Volgens mij was de andere kant de personeelskant, want deze kant is in alles wat groter. Het is heel royaal. Naar hedendaagse standaard mogen we niet klagen."

Je woont hier vijf, zes jaar, je wordt op transport gezet en komt hier nooit meer terug..." Henk-Jan Hilbrands

De aanbesteding van Steendijk 116, Assen, Provinciale Drentsche en Asser Courant 20-10-1934 (Rechten: Delpher / Provinciale Drentsche en Asser Courant 20-10-1934)

'Alles zit er nog in'

We gaan naar de voorkamer door de en-suitedeuren. Alles zit er nog in, vertelt Hilbrands. "De oude schouw, de oude plafonds en de lamp die hier hangt. De eerste bewoner na de oorlog vertelde dat deze er hier al hing. Waarschijnlijk was die dus van de eerste bewoners. En alle betimmering is waarschijnlijk nog zoals het ooit is opgeleverd. Kijk, dit is het oude tegelwerk: oranje, zwart en wat lichtbruin-beige."

Hilbrands kwam tot nog een verrassing. "Onder het tapijt lag de oude vloer er nog helemaal in. In de oude kleurstelling zoals het ooit was, en dat geldt ook voor de wanden. De lambriseringslat die daar zit is tweekleurig, zoals vroeger, ik denk nog van 1935. In het trapgat hebben we de glas-in-loodramen nog, ook gebrandschilderd. En het hang- en sluitwerk, zoals hier de deurklinken en het wc-beslag. Heel bijzonder."

Deel van de schouw, Steendijk 116, Assen (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Wonen aan de 'biefstukkenkant'

"Ik stond laatst voor het huis, toen was daar een mevrouw die zegt: 'Oh, wat leuk dat je hier komt wonen, maar weet je wel waar je komt te wonen? Want dit is de 'biefstukkenkant' van de Steendijk'. Blijkbaar was van oudsher de Steendijk opgedeeld in twee helften: 'speklap en biefstuk'. Hier zijn de huizen groter dan aan de andere kant van de Pelikaanstraat, dus richting de stad."

"Wat hier ooit is gebeurd is met het gezin is natuurlijk heel triest. Je woont hier vijf, zes jaar, je wordt op transport gezet en komt hier nooit meer terug. Wat ik bijzonder vind is dat alles hier in huis origineel is. Er is zelfs nog een boek van de oud-bewoonster. Er is nog heel veel aanwezig. Dat moet je met respect behandelen", aldus Hilbrands.

De drie struikelstenen voor de Steendijk 116 in Assen (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Er liggen drie struikelstenen voor het huis aan de Steendijk, ter nagedachtenis aan de familie Cohen. Ze zijn er gelegd op 28 oktober 2015. Daarop staan de namen geschreven van:

- Mozes Mechiel Cohen. Anloo, 24 juni 1888-Sobibor, 23 juli 1943

- Josephine Cohen-Philips. Steenderen, 21 april 1891-Auschwitz, 22 oktober 1942

- Manfred Schwab, de jongste bewoner, later opgenomen in het gezin-Cohen. Frankfurt am Main, 17 mei 1925-Auschwitz, 29 september 1944

