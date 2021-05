Verzetsman Thie Brouwer, baken in de storm: een podcast

Hij publiceerde onlangs in het Drents Historisch Tijdschrift Waardeel een artikel over boer en verzetsman Thie Brouwer, waarin nieuwe informatie staat over de manier waarop het verzet in Nederland te werk ging. Ook stuit hij op nieuwe verhalen over verzetskopstukken als Johannes Post, Jan Smallenbroek en Roelof Jan Dam.

Arie Brouwer, zoon van Thie Brouwer, voor zijn ouderlijk huis in Gasselternijveenschemond (Rechten: RTV Drenthe / Lydia Tuijnman)

Thie Brouwer zelf aan het woord

De 91-jarige zoon van Thie Brouwer - Arie - deelt zijn herinneringen aan zijn vader en de oorlog in de podcast. Ook komen er bandopnames op tafel waarin Thie Brouwer zelf over zijn oorlogsherinneringen vertelt. "Cassettebandjes uit de jaren 70, gesprekken die zijn kinderen en kleinkinderen met hem hebben opgenomen. Jammer genoeg was ruim twee derde van dat materiaal niet goed genoeg om in een radio-uitzending te gebruiken", zegt Tuijnman, maar gelukkig bleek het overige materiaal kwalitatief prima. Dus horen we in de podcast Thie Brouwer zelf vertellen.

Johannes Post

Ook Hanneke Rozema van het Onderduikersmuseum in Nieuwlande is verheugd over de nieuwe verhalen die dankzij het onderzoek van Jan Willem van de Kolk tevoorschijn komen. "In de boeken over Johannes Post wordt Thie Brouwer wel zijdelings genoemd, maar hoe belangrijk hij was als raadsman en organisator voor de harde kern van het verzet, dat was niet in beeld. Dat is het mooie van geschiedenis, er duiken steeds nieuwe facetten op."

Podcast

De Podcast 'Thie Brouwer, een baken in de storm' wordt vanaf zondag 2 mei vier zondagen uitgezonden in het radioprogramma Drenthe Toen, tussen 12.00 en 14.00 uur. De eerste twee delen zijn hier nu al te beluisteren.

Luister hieronder naar deel 1 van de podcast.

Podcast Thie Brouwer deel 1

Luister hieronder naar deel 2 van de podcast.

Podcast Thie Brouwer deel 2