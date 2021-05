Imposante stieren houden het landschap gevarieerd en open

"Hier lopen alleen maar stieren", zegt boswachter Bertil Zoer van Het Drentse Landschap. "Stieren uit verschillende kuddes worden hier bij elkaar gezet om te kijken of ze zich goed ontwikkelen, van hieruit selecteren we dieren die we voor de fok gebruiken in andere gebieden." Ze stoeien weleens wat onderling, maar dat is volgens de boswachter geen probleem, deze grote dieren kunnen goed met elkaar samen en wandelaars hebben niets te vrezen. Als ze maar rustig wandelen en afstand houden.

De wandelroute van het Hijkerveld begint en eindigt op landgoed Hooghalen. Wie de route volgt, komt ook door het domein van de stieren. Zoer: "De Schotse hooglanders zijn wat makker dan andere koeienrassen. Dat is ook de reden dat ze zo goed met publiek samengaan. Je ziet ook dat ze zich niets van je aantrekken. Maar het zijn wel beesten die de ruimte nodig hebben, houd in ieder geval zo'n 25 meter afstand. Als je dat doet en je loopt er rustig langs, dan is er niets aan de hand."

Mooie overgangen

Het aantal stieren in het depot varieert, er lopen nu een stuk of zes. "De stieren grazen, maar stekelvormige struiken zoals braam en meidoorn, die komen wel door die begrazing heen. Je krijgt dan mooie overgangen tussen gesloten bos en open grasland", zegt Zoer. Koeien doen dat ook wel, maar stieren hebben de neiging om even wat steviger te werk te gaan. "En in het bos zelf ontstaan daardoor ook weer nieuwe open plekken."

Het verschil tussen de stieren en koeien is duidelijk te zien aan de hoorns. Bij een stier staan de hoorns meer naar voren, bij de koe staan de hoorns meer rechtop. Een volwassen stier weegt zo'n achthonderd kilo, een koe ongeveer vijfhonderd kilo.

