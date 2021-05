Liveblog: FC Emmen kan geen vuist maken tegen kampioen Ajax [gesloten]

Acht wedstrijden op rij was FC Emmen ongeslagen. Tot vandaag, want de Drenten gingen eenvoudig over de Amsterdamse knie. Met 4-0 verliet de Drentse trots het veld in de Johan Cruijff ArenA.

Een salonremise zat er vanaf minuut één niet in. De thuisploeg combineerde er lustig op los, terwijl FC Emmen de vlugge rood-witten probeerde bij te benen. Via een afstandschotje van verdediger Jurriën Timber kwam Ajax op voorsprong. Bij deze goal ging Emmer doelman Michael Verrips niet vrijuit. In de eerste helft wisten de Emmenaren redelijk stand te houden, maar in de tweede helft liep de kampioen gemakkelijk uit naar 4-0.

Sébastien Haller, Devyne Rensch en Davy Klaassen schreven hun namen ook op het scoreformulier. Grote kansen voor FC Emmen zijn er uiteindelijk niet geweest. Ajax behaalde met de overwinning op FC Emmen hun vijfendertigste landstitel.

Voor FC Emmen is er geen man overboord in de strijd tegen degradatie, die volgende week zondag om kwart over twaalf een vervolg krijgt in De Oude Meerdijk. FC Emmen speelt dan tegen FC Groningen. De formatie van Dick Lukkien heeft nog drie finales te gaan om handhaving te realiseren.

