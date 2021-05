81 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, cijfers beïnvloed door storing

Door de storing hebben niet alle GGD'en dit weekend alle meldingen van positieve testen door kunnen geven. "De storing is groter dan zaterdag werd voorzien, wat inhoudt dat we ook vandaag een onderpercentage verwachten", aldus de woordvoerder.

In Drenthe schommelde het aantal besmettingen tussen dinsdag en vrijdag tussen de 124 en 128 gevallen per dag. Gisteren ging het om 112 besmettingen. De meeste besmettingen werden gemeld in de gemeente Emmen (20). Het gemiddelde aantal besmettingen over de afgelopen zeven dagen daalde naar 114, al kan dit getal worden beïnvloed door de storing.

Eén inwoner van De Wolden is het afgelopen etmaal opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 02-05-21)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1291 (+1) 6 20 Assen 3414 (+8) 58 14 Borger-Odoorn 1425 (+12) 28 15 Coevorden 2656 (+5) 55 31 Emmen 8395 (+20) 149 76 Hoogeveen 4149 (+12) 69 40 Meppel 2140 (+5) 30 25 Midden-Drenthe 1890 (+1) 32 29 Noordenveld 1521 (+4) 28 26 Tynaarlo 1414 (+4) 22 24 Westerveld 881 (+3) 16 21 De Wolden 1721 (+6) 31 (+1) 23 Onbekend 61 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5.534 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 285 minder dan gisteren. Ook deze cijfers zijn vertekend door een storing.

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt, daalde met 38 naar 2.600. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren was er voor het eerst sinds zes dagen al een daling van 68 patiënten.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald met zeven naar 804. Ook het aantal nieuwe coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis, daalde in de afgelopen 24 uur van 320 naar 214.