FC Emmen machteloos in kampioenswedstrijd Ajax

FC Emmen was kansloos in Amsterdam, Davy Klaassen scoorde de 4-0

Met 18 punten uit 8 duels reisde FC Emmen vol vertrouwen naar Amsterdam, maar een negende ongeslagen wedstrijd op rij zat er niet in. Ajax bleek een maatje te groot en won met 4-0, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag nu officieel landskampioen is en dat voor de 35e keer.

FC Emmen hoopte op een mindere dag van Ajax om stiekem een puntje of meer mee te nemen naar Drenthe, al wilde trainer Dick Lukkien vooral zien dat zijn ploeg haar tanden liet zien. In eder geval meer dan Emmen tot nu toe deed tegen Ajax. In de vorm van de laatste weken zou dat toch zeker mogelijk moeten zijn, dacht de oefenmeester.

Maar Lukkien kwam behoorlijk bedrogen uit, al speelde Ajax absoluut niet zijn beste wedstrijd van het seizoen. De 1-0 ruststand (doelpunt Timber) zorgde nog voor hoop aan Drentse zijde, vooral ook omdat Emmen in het laatste kwartier voor rust toch een paar keer dreigend bij de goal van Stekelenburg kwam. Echter, toen Haller een kwartier na rust (kort na de beste aanval van FC Emmen, die werd verknald door De Leeuw) de 2-0 maakte was de wedstrijd gespeeld. Ajax sloeg na de 2-0 nog snel twee keer toe via Rensch en Klaasen (beide op aangeven van Tadic), waarna de thuisclub het wel welletjes vond.

Voor FC Emmen was dat niet onbelangrijk, want door de 4-0 is het doelsaldo nu -30. En dat geldt ook voor naaste concurrent (om plek 15) Willem II. De Tilburgers, die gisteren met 3-2 verloren bij FC Utrecht, hebben wel een punt meer. RKC verloor gisteravond ook, met 1-3 van AZ. De Waalwijkers staan twee punten boven op plek 14. VVV blijft staan op plek 17, met twee punten minder en hekkensluiter ADO Den Haag kruipt door de overwinning op Feyenoord (3-2) weer iets dichterbij de concurrentie en heeft nu 19 punten.