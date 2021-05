Djammen: 'Mensen wisten niet dat ik kon zingen'

Inmiddels is ze blij dat ze de stap heeft durven maken om toch naar buiten te treden met haar liedjes.

Onzeker

Gelukkig voor haarzelf en ook voor de muziekliefhebbers is ze uit haar muzikale kast gekomen om toch maar eens wat liedjes te laten horen. Toen bleek dat ze best kon zingen en muziek kon maken. "Ik ben er sinds vorig jaar wel echt serieus mee bezig", legt Nina uit. Dat ze er serieus mee bezig is, blijkt wel. "Op dit moment is mijn doel om toegelaten te worden op het conservatorium", vertelt Nina. Inmiddels is dat trouwens gelukt en mag ze naar het conservatorium.

(Tekst gaat verder onder de video)

52 liedjes per jaar

Met een toelating op zak wordt muziek een nog belangrijker onderdeel van haar dagelijkse leven. "Ik schrijf veel meer en neem er ook echt veel meer de tijd voor. Ik probeer elke week sowieso een lied te schrijven." Of de liefhebbers straks ook vijf albums per jaar kunnen gaan luisteren, blijft even de vraag. "Nou zijn er wel liedjes die ik niet goed genoeg vind, dus daar ga ik nooit wat mee doen", glimlacht Nina. Mocht ze ooit doorbreken dan ligt er een schat aan ruwe nummers. "Een heel archief."

Optreden

De toelating zorgt trouwens niet voor een pas op de plaats. Het maken van plannen gaat gewoon door. En ondanks dat ze net begonnen is, weet de jonge zangeres goed wat ze wil. "Heel graag wil ik live optreden. Het lijkt me heel leuk om dat met een band te doen ooit, als dat lukt", vertelt ze. "En echt muziek gaan uitbrengen als ik daar echt goed genoeg voor ben. En als ik daar klaar voor ben."