Muzieklijst Harry's Blues 2 mei 2021

John John Brown is een in New York geboren singer-songwriter die lange tijd in Florida heeft gewoond. Hij is een meester in het beschrijven van kleine, menselijke, situaties. De ene keer klinkt hij als John Prine en in een volgend nummer als Lou Reed. Maar d verhaaltjes die hij vertelt blijven hangen. On black Friday I met Jesus gaat over de gekte die mensen bevangt in hun koopjesjacht op Black Friday. Ze maken elkaar zo ongeveer af om de beste koopjes te bemachtigen. En in gangpad 7 van de Walmart kun je Jezus kopen, samen met een hemelpoort. Inderdaad, John Prine ten voeten uit.