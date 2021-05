Aantal openluchtzwembaden in de provincie weer open

Het is niet druk in zwembad De Leewal in Exloo, maar een paar mensen zijn vanochtend naar het zwembad gekomen om baantjes te trekken. Veel anders mag ook niet. "Er mag ook zwemles gegeven worden voor diploma A, B en C. Spelletjesmiddagen mogen niet. Bij baantjeszwemmen hoef je niet op de afstand te letten, maar zodra je uit het bad gaat weer wel", aldus Smit.

Zomerbad Peize

Het Zomerbad Peize is al een week open. "Wij gaan altijd voor de meivakantie open", zegt voorzitter van het bestuur Wim Stroetinga. Hij vindt het jammer dat vrij zwemmen en bijvoorbeeld bommetje niet mag. "We hebben een zwembad voor Peize waar iedereen van kan genieten. De jongste jeugd kan dat nu niet en dat is gewoon jammer. Het is nog heel beperkt. Mensen moeten zich aanmelden, mogen zich niet in de kleedkamers omkleden maar moeten dat op een andere plek doen."

De zwemmers zijn blij dat het weer kan. "Het is heerlijk, het water is lekker warm", zegt een vrouw. "Ik zit bij een zwemclub en sinds december liggen de trainingen al stil. De trainingen mogen nog niet, dus ik doe dit alleen. Het valt me mee met de conditie na drie-en-een-halve maand."