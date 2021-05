Dick Lukkien: 'Deze nederlaag gaat niet doorwerken'

Volgens Lukkien begon Ajax sterk, maar werd Emmen na de openingsgoal van de Amsterdammers steeds beter. "Of Ajax nam het wat lichtzinniger op, dat kan ook. Maar ik vond dat wij het goed deden. Via Luka Adzic kregen we twee kansen op een treffer en we hadden één keer via Glenn Bijl kunnen zorgen voor dreiging."

Minuut 60 bleek de 'breekminuut' toen FC Emmen haar mooiste aanval zag stranden bij Michael de Leeuw, die de bal wilde terugleggen op Sergio Peña maar beter een overstapje had kunnen maken. In de tegenstoot was Ajax wel slagvaardig en via Haller werd het 2-0. "Daarna was het over en uit en vooral zorgen dat de score niet te hoog zou oplopen", erkende ook Keziah Veendorp. "Dat hadden we vooraf ook besproken", aldus Lukkien.

De 4-0 nederlaag is een forse, maar volgens de oefenmeester van de Drentse club niet een nederlaag die lang in de koppies van zijn spelers zal blijven zitten. "Nee, hoezo? We moeten vasthouden aan de goede dingen die we zeker voor rust hebben laten zien en lering trekken uit de mindere fases. Op naar volgende week, naar de volgende finale."