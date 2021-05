Kjell Scherpen na eerste landstitel: 'Volgend seizoen FC Emmen? Zeker een optie'

Het was een apart tafereel. De hossende Ajacieden in een uitgestorven Johan Cruyff Arena. "Gelukkig stonden er wel veel fans op het plein. Dat was wel een mooi moment. Wat er verder staat te gebeuren. We hebben iets met het team gepland, maar verder is er vanwege de coronaregels niet heel veel mogelijk. Het is allemaal wat ingetogen."

Scherpen vervolgt: "Gelukkig heb ik twee competitiewedstrijden mogen keepen waardoor ik ook mijn aandeel heb in de titel. Dat maakt het extra leuk."

Vertrouwen van clubleiding

Toch was het seizoen voor de 21-jarige Emmenaar er één met pieken en dalen. Zo begon hij bijvoorbeeld als eerste doelman, succesvol, aan het Europees Kampioenschap met Jong Oranje maar keepte hij ook een aantal mindere wedstrijden waaronder onlangs tegen AS Roma in de Europacup. De kritiek die Scherpen vervolgens kreeg, met name op social media, was niet mals. De clubleiding van Ajax en ook trainer Erik ten Hag bleven in ieder geval vierkant achter hun doelman staan óf beter gezegd ervoor. "Ze hebben vertrouwen in me en dat is heel fijn", aldus Scherpen.

"Natuurlijk hoop ik dat ik de komende weken nog een paar wedstrijden mag keepen nu we kampioen zijn. Helemaal in aanloop naar het vervolg van het Europees Kampioenschap met Jong Oranje. Daar ga ik in ieder geval keihard m'n best voor doen", vervolgt de keeper.

Terug naar de Oude Meerdijk?

En dan? Wat gaat er na de zomer gebeuren met Scherpen. Zowel Ajax als de doelman zelf lieten al doorschemeren dat er volgend seizoen een nieuw avontuur wacht. De Amsterdamse club wil hem gaan verhuren. "Ik moet een seizoen lang keepen, op het hoogste niveau. Dat is het plan. Het liefst in Nederland, want dan ben ik ook het best te volgen voor Ajax al sluiten we het buitenland niet uit. Of FC Emmen een optie is? Absoluut. Emmen is zeker een optie. Natuurlijk is dan wel voorwaarde dat ze in de eredivisie blijven, maar daar heb ik goede hoop op."