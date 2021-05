IC's in Noorden helemaal vol: 'Situatie buitengewoon ernstig'

De intensive care-afdelingen in Noord-Nederland liggen vol en veel operaties zijn uitgesteld of afgezegd. Dat zegt Peter van der Voort. Hij coördineert voor heel Noord-Nederland de IC-bedden.

De situatie is 'buitengewoon ernstig', zegt hij tegen Omrop Fryslân. Acute zorg is volgens hem niet meer te garanderen. "Alle IC's zijn vol of hebben hoogstens één bed voor noodgevallen", zegt Van der Voort, die zelf intensivist is in het UMCG in Groningen. "Het gaat dan om zo'n 70 procent patiënten uit de eigen regio en 30 procent uit andere regio's overgeplaatste patiënten."

Minder bedden beschikbaar

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en ziekenhuislocatie Scheper in Emmen van Treant Zorggroep lieten afgelopen week weten dat ze de druk op de zorg niet meer aan konden. Beiden ziekenhuizen schroefden het aantal bedden op de intensive care noodgedwongen terug, omdat de ziekenhuizen kampen met personeelsgebrek.

Een deel van de medewerkers zit ziek thuis, na ruim een jaar keihard werken vanwege de enorme toestroom aan coronapatiënten. Door het beschikbaar stellen van minder bedden op de IC's, liggen deze afdelingen ook eerder vol. Het WZA riep tevergeefs de hulp van het leger in. Er is een gebrek aan goed geschoold personeel dat de vaste medewerkers kan vervangen.

Operaties uitgesteld

"In Groningen hebben we alle operaties van de zogenaamde klasse-3 moeten afzeggen. Dat betekent dat bijvoorbeeld geplande operaties van mensen met slokdarmkanker zijn uitgesteld", zegt Van der Voort. "We kunnen nu nog net de acute zorg blijven verlenen, maar bereiken ook daar de grenzen."

Ook de ziekenhuizen van Treant in Emmen en Hoogeveen en het WZA hebben een groot aantal operaties afgezegd. Een deel van de operatiekamers is dicht. Van der Voort is dan ook niet te spreken over de versoepelingen van de coronamaatregelen, die vorige week in gingen. "Die komen écht te vroeg."

