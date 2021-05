Vlietstra kijkt uit naar weerzien in De Wolden: 'Geen reden om nee te zeggen'

Janny Vlietstra in 2017, destijds was ze lid van de Eerste Kamer (Rechten: ANP/DIJKSTRA BV)

Na tien jaar keert Janny Vlietstra terug in het gemeentehuis in Zuidwolde. Net als in 2011 wordt ze waarnemend burgemeester van De Wolden. Een terugkeer die ze zelf niet zag aankomen.

Stilzitten doet de 73-jarige PvdA'er niet. Maar ze had zich wel voorgenomen om niet meer als waarnemend burgemeester aan de slag te gaan. "Maar voor De Wolden maak ik graag een uitzondering", zegt ze. "De gemeenteraad heeft een beroep op mij gedaan, dan moet je een goede reden hebben om nee te zeggen. En die reden heb ik niet."

De Wolden staat er goed op bij Vlietstra. "Het is een gemeente waar ik heel goede herinneringen aan bewaar. In 2011 en 2012 heb ik er zeven maanden waargenomen, voor de komst van Roger de Groot. Dat is mij en de gemeenteraad uitstekend bevallen", blikt ze terug.

Ervaring

Vlietstra neemt een schat aan bestuurlijke ervaring mee. Ze was negen jaar wethouder van Leeuwarden, veertien jaar burgemeester van Winschoten, Drents gedeputeerde, Eerste Kamerlid en meerdere keren waarnemend burgemeester. Het wethoudersteam in De Wolden is juist relatief onervaren. Gerrie Hempen (Gemeentebelangen), Hilda Mulder (VVD) en Egbert van Dijken (Gemeentebelangen) namen het de afgelopen jaren over van Mirjam Pauwels, Jan ten Kate en Jan van 't Zand. Alleen Van Dijken had ervaring als wethouder, hij was dat eerder Meppel.

"Er zijn veel wisselingen geweest en met mijn ervaring denk ik dat ik het college kan ondersteunen waar nodig is", zegt Vlietstra. Haar stempel wil ze niet gaan drukken. "Ik ben waarnemer, dat betekent dat je er vooral verantwoordelijk voor bent dat de continuïteit gewaarborgd is, dat de raad en het college hun werkzaamheden kunnen doen."

Per 1 juni is Vlietstra terug, voor haar laatste klus als waarnemend burgemeester, toch? "Daar ga ik wel vanuit, ik ben niet van plan het nog een keer te doen."

