Luxe, maar toch back to basic: eerste tinyhousepark van Drenthe

Zestien nieuwe huisjes staan er sinds een paar weken op camping De Reeënwissel, aan de rand van het Drents-Friese Wold. Het concept is bedacht door een groep jonge ondernemers uit Utrecht. De keus om dit park in Drenthe te bouwen was snel gemaakt. "We hebben voor dit gebied gekozen vanwege de natuur", vertelt Jochem Verheul.

"En in andere delen van het land was het lastig om een vergunning hiervoor te krijgen. In Drenthe stonden zowel de gemeente als de parkeigenaar ervoor open. Daar zijn we heel blij mee."

Community

Het concept om een tiny house te verhuren is niet nieuw. Maar een compleet park ermee inrichten wel. "Het is eigenlijk een soort dorp", zegt Verheul. "Het is de bedoeling dat de gasten elkaar ook opzoeken. Tussen de huisjes in hebben we een plek ingericht waar ze een vuurtje kunnen stoken of muziek kunnen maken. Echt een community dus."

Haastige leven ontvluchten

Raymond van Beerendonk, eigenaar van camping de Reeënwissel, had wel oren naar een samenwerking. Hij ziet kansen om een specifieke doelgroep naar Drenthe te lokken, namelijk 'millennials'.

"Dat zijn de snelle jonge mensen tussen 25 en 35 jaar die hun haastige leven in de stad willen ontvluchten", vertelt hij. Verheul sluit zich daarbij aan: "We horen daar zelf ook bij. Jongeren uit de grote steden die voor een paar dagen op vakantie willen. Maar wij willen hen aanmoedigen om niet het vliegtuig te pakken naar een Europese stad, maar een vakantie dichter bij huis te zoeken. Net zo mooi en ook nog duurzaam."

Het park is nog volop in aanbouw, maar zodra de zomer aanbreekt zijn de huisjes klaar voor de verhuur.