Zoek het uit: Fietsfabriek in Assen of gewasbescherming?

Gewasbescherming

Welke middelen gebruiken boeren om hun land te bespuiten? Dat vraagt Henk Dekker uit Elim zich af. Boeren gebruiken de middelen om hun gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Maar waarom boeren kiezen voor het bespuiten van het land in plaats van het beschermingsmiddel in de grond te stoppen? Ook die vraag stelde Henk aan Zoek Het Uit.

Fietsenfabriek in Assen

Tal van fietsenwinkels zijn er in Assen te vinden en in Drenthe staan ook fietsfabrieken, zoals Azor in Hoogeveen en in het verleden fietsenbouwer Dolsma met zijn Amslod-fietsen in Meppel. Maar Geertje Meijer uit Assen wil graag weten of Assen ook fietsfabrieken heeft gehad.

