'Nieuw kabinet moet gaswinning aanpakken om vertrouwen te herstellen'

Onder andere actiegroep Gas Drenthe Overijssel Friesland (GASDrOvFr) ziet dat een 'doordenderende' overheid voorbij gaat aan het gevoel van inwoners. "De onmacht en wanhoop is daarom groot bij de burgers", schrijven de organisaties. Daarbij wijzen ze niet alleen op gaswinning, maar ook op bijvoorbeeld zoutwinning en ondergrondse opslag van afvalwater.

"Centraal in de missie van de informateur staat het herstellen van het vertrouwen tussen burger en overheid. Wij durven te beweren dat de schade die door mijnbouwactiviteiten is veroorzaakt minimaal vergelijkbaar is met de ellende die mensen hebben ondergaan in de toeslagenaffaire."

Onderzoek blijft uit

De brief werd op 23 april verstuurd. Ook alle Tweede Kamerleden-ontvingen hem in hun mailbox. Het komende kabinet krijgt hoe dan ook te maken met een parlementaire enquête over de gaswinning, die richt zich echter alleen op winning in het Groninger veld. "Terwijl er talloze kleine gasvelden zijn die nu leeg getrokken worden en met vergelijkbare problematiek te maken hebben. Een integraal onderzoek zal een dieper inzicht in de materie bieden, maar dat blijft uit", aldus de organisaties.

'Niet langer doormodderen'

Ze vinden dat het thema moet worden opgenomen in het komende regeerakkoord. "Nog eens vier jaar doormodderen en dieper in de ellende wegzinken, dat kan geen basis zijn waarop het vertrouwen wordt hersteld. Gasopslagen, verspreid over heel Nederland, moeten nu de functie van het Groningen-veld overnemen, terwijl er al zo veel schade is veroorzaakt. Hoe kan dat een blijk zijn van een overheid die de onherstelbare gevaren voor haar burgers begrijpt?" schrijven ze.

"Het is hoog tijd voor een moratorium (uitstel, red.) op winning. Met directe stopzetting van de gaswinningen door het moratorium nu af te kondigen kan direct voorkomen worden dat er meer burgers vermalen worden door de molensteen die overheid heet."

