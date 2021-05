Assenaar krijgt werkstraf voor oplichten Belg met gouden tientjes

Een 29-jarige man uit Assen is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur voor internetoplichting. De man lichtte in augustus 2019 via de verkoopsite 2dehands.be een man uit Antwerpen op. De Assenaar spiegelde de Belg voor dat hij negen gouden tientjes te koop had. De Antwerpenaar betaalde ruim 700 euro, maar kreeg niets.

De Belg en de Assenaar correspondeerden uitgebreid met elkaar over de gouden munten. De Assenaar gebruikte daarbij een valse naam. De Belg raakte overtuigd en stortte het geld. Wat hij niet wist is dat die bankrekening niet van de Assenaar was, maar van iemand anders, die zijn rekening beschikbaar had gesteld voor de oplichter.

'Ik was gokverslaafd'

Via de bankrekeningeigenaar, door justitie aangeduid als 'geldezel', kwamen de agenten bij de Assenaar uit. Die hield bij de politie zijn mond, maar tegenover de rechter bekende de man volmondig. "Ik heb een fout gemaakt. Ik was gokverslaafd. Maar het gaat nu heel goed met mij. Ik laat dit niet weer gebeuren", zei hij tijdens de zitting in de rechtbank in Groningen.

"Een rotfeit", noemde de rechter zijn daad. "Haal het niet in uw hoofd om dit weer te doen", zei de rechter. Ze legde dezelfde straf op als de officier van justitie eiste. Behalve de werkstraf moet de man ook de ruim 700 euro aan de Antwerpenaar terugbetalen.

De geldezel is eerder al eens veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur en het terugbetalen van het schadebedrag.