Aangifte tegen Ruinerwold-vader vanwege zedendelict

"De aangifte wordt op dit moment onderzocht. Zoals gebruikelijk in zedenzaken gaan we hier in dit stadium niet verder op in. Dit raakt de privacy van een gezin dat al volop in de schijnwerpers heeft gestaan."

Bronnen melden dat één van de oudere kinderen de aangifte zou hebben gedaan en dat het slachtoffer één van de jongere kinderen zou zijn, die tot voor kort bij de vader in Ermelo woonde, maar het OM wil dat niet bevestigen.

De rechtbank in Assen stopte begin maart de rechtszaak tegen Gerrit Jan van D., die verdacht werd van vrijheidsberoving van al zijn negen kinderen en onder meer seksueel misbruik van twee van hen. Vanwege de gevolgen van een beroerte was Van D. (69) volgens de rechtbank niet in staat om terecht te staan.

Het nieuwe onderzoek tegen hem loopt in Oost-Nederland, omdat hij na zijn voorarrest daar is gaan wonen.