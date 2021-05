Meten=Weten begint meldpunt voor overlast van pesticiden

Volgens Meten=Weten is deze stap noodzakelijk omdat het meldpunt bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) tekort schiet. "Wie de overlast meldt bij de NVWA krijgt doorgaans nul op het rekest. Met als argument dat er geen overtreding is begaan, er onvoldoende bewijs is, of dat de melding niet voldoet aan de vereiste procedure", motiveert het burgerinitiatief.

Grote zorgen

Meten=Weten is twee jaar geleden in het leven geroepen door zeshonderd inwoners van de gemeente Westerveld. Zij maken zich grote zorgen over de grote hoeveelheid pesticiden die gebruikt worden in de lelie- en andere sierteelt. Uit een onderzoek van Meten=Weten werd vorig jaar duidelijk dat veel bestrijdingsmiddelen uit de landbouw opduiken in de Drentse natuur. In totaal werden 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten gevonden.

Geen heksenjacht

Het eigen meldpunt op de website is volgens het burgerinitiatief niet bedoeld als heksenjacht tegen boeren en telers. "Zij houden zich doorgaans aan de regels. Helaas beschermen de regels en de overheid de omwonenden niet."

Bij de ontwikkeling van het meldpunt werkte Meten=Weten samen met het Brabants burger platform. Die stichting begon al eerder een app waarop stankoverlast van de intensieve veehouderij en mestfabrieken kan worden gemeld.

Lees ook: