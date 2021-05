Luchtalarm gaat te laat af vanwege auto te water

Het luchtalarm was vandaag 10 minuten later te horen dan normaal (Rechten: ANP / NOVUM VENEMA MEDIA)

Een ongeluk zorgde ervoor dat het luchtalarm op de eerste maandag van de maand vanmiddag niet klonk om 12.00 uur. In Noord-Nederland ging het alarm pas minuten later af.

"Het activeren van het luchtalarm is handwerk", legt een woordvoerder van de meldkamer uit bij RTV Noord. "We waren rond 12 uur druk met de melding van een auto die te water was geraakt in Nieuwolda. Daarom schoot het luchtalarm erbij in."

Om 12.09 uur alsnog te horen

Het alarm schalde een kleine tien minuten later als nog door de provincie. Vorige maand klonk het luchtalarm helemaal niet op de eerste maandag van de maand. Daarvoor werd gekozen omdat het toen Tweede Paasdag was. De meldkamer besloot het alarm toen niet alsnog een week later te laten testen.