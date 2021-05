Afval gedumpt in bossen Hollandscheveld: ‘Het is dieptriest'

Opnieuw is er afval gedumpt in de bossen bij Hollandscheveld (Rechten: Kees Bijl)

Opnieuw is er afval gedumpt in de bossen bij Hollandscheveld. Tussen recreatieplas Schoonhoven en de Beukerswijk trof een wandelaar zondag tuinstoelen, een bank en meer huisraad aan. GroenLinks wil dat daders harder aangepakt worden.

Het is niet de eerste keer dat er afval wordt gedumpt. Eerder werd er een groot aantal autobanden gevonden in hetzelfde gebied. "Dit kan gewoon niet", zegt Harrie van der Meer, voorzitter van GroenLinks in Hoogeveen. "We zien overal natuur afnemen, wees er dan ook een beetje zuinig op. Ik kan er met mijn verstand niet bij."

Hogere boetes

Volgens de voorzitter ontbreekt het de daders vooral aan fatsoen. "Het is een kleine moeite om het naar de vuilstort te brengen", vervolgt hij. "Onze gemeentewerf is vijf dagen per week open en nog bijna gratis ook. Eerlijk gezegd is het gewoon asociaal."

Beter handhaven zal volgens Van der Meer niet altijd zal helpen, maar uiteindelijk wel noodzakelijk zijn. "Het zal niet overdag gebeuren, ik kan me voorstellen dat het uitermate moeilijk is om mensen te betrappen. Maar we gaan wel naar zo'n samenleving toe." Daarom moeten er volgens hem eerst alternatieven komen. "De boetes mogen best wat hoger, zodat mensen wel twee keer nadenken voordat ze zoiets weer doen."

Aanspreken

"Het gebeurt vaker en het zal hier ook niet stoppen", vervolgt hij. "Dit moeten we met elkaar gewoon echt niet willen. Ik hoop dat mensen elkaar gaan aanspreken op dit soort acties, dat bespaart ons straks allemaal een hoop ellende."

Lees ook: