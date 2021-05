Meppel City Run gaat digitaal

De Meppel City Run gaat dit jaar door. Er komt geen groot spektakel in de binnenstad, maar er is een digitale editie.

Iedere deelnemer rent zelf op 28, 29 of 30 mei 2021 een route van 6,4 kilometer en registreert de tijd. De inschrijving voor deze digitale editie is inmiddels begonnen.

Deelnemers kunnen hun tijd op twee manieren registreren. Namelijk door een app te downloaden en de telefoon mee te nemen tijdens het hardlopen. "Die app registreert dan de gelopen tijd", vertelt organisator Wiebo Walstra. "En dat is helemaal niet ingewikkeld. Er zijn filmpjes gemaakt om het uit te leggen. Daarnaast hebben we een speciale helpdesk die mensen kunnen bellen voor vragen. We hopen daardoor te voorkomen dat het mensen afschrikt."

De andere manier om de tijd te registreren is via een sporthorloge. "Deelnemers kunnen zich aanmelden en dan achteraf de gegevens uploaden", aldus Walstra.

Stip aan de horizon

De Meppel City Run volgt hiermee het voorbeeld van hardloopwedstrijden in de grote steden. Wiebo Walstra liep zelf de digitale marathon van Rotterdam en dat beviel hem goed. "Het is toch fijn om een stip aan de horizon te hebben om naartoe te trainen. Normaalgesproken loop je je rondje en is het daarna best. Nu heb je een doel. Dan zie je toch dat het mensen stimuleert om dat extra stapje te doen. Daarom moesten we sowieso iets organiseren in Meppel."

Wel een klassement

Door de digitale editie zijn de kosten voor de organisatie lager dan voorgaande jaren. "Wij maken veel minder kosten voor dranghekken, verkeersregelaars en andere faciliteiten. Voor ons als organisatie zitten er aan de app wel kosten verbonden, maar we vinden dat we het gratis beschikbaar moeten stellen voor de deelnemers. Sport is belangrijk en we geven graag een positieve impuls in coronatijd. Gelukkig zijn de sponsoren dat met ons eens en daardoor kan iedereen gratis meedoen."

Het wedstrijdelement blijft staan. Na 30 mei maakt de City Run een klassement bekend. De snelste drie heren en de snelste drie dames krijgen een prijs.