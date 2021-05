Winkelmeters Emmen met derde verkleinen binnen tien jaar lijkt geen haalbare kaart

Het gaat waarschijnlijk niet lukken om het aantal winkelmeters in Emmen binnen tien jaar terug te brengen van 75.000 naar 50.000 vierkante meter. Dat zegt wethouder Guido Rink. De gemeente nam zich in 2017 voor om een compacter winkelcentrum te krijgen met minder leegstand, maar die plannen lijken niet realistisch.

Een belangrijk instrument om het doel te bereiken was het vier jaar geleden opgerichte Binnenstadfonds. Inmiddels is er vanuit dat potje twaalf miljoen euro geïnvesteerd in het versterken van de Emmer binnenstad. Zowel gemeente, provincie als ondernemers droegen bij aan het fonds. Het geld is onder meer gebruikt voor het opknappen van de openbare ruimte en het noordelijk deel van het winkelcentrum. Het fonds is ook bedoeld om pandeigenaren te prikkelen om hun panden langs de rand van het winkelgebied te verhuizen naar het stadshart. Of om leegstaande winkels te verbouwen tot bijvoorbeeld woningen.

Het Binnenstadfonds liep officieel eind vorig jaar af. Aangezien er nog bijna 2 miljoen euro voorhanden is en de aanvragen blijven binnenkomen, verlengt de gemeente de regeling nog tot en met augustus van dit jaar. Zit de klus er daarmee op? Nee, aldus Rink.

Aanjager

Die beoogde 25.000 vierkante meter minder winkelmeters is nog ver weg. Wethouder Guido Rink: "Ik durf ook niet te zeggen dat we de rest van de opgave in de nog resterende zes jaar weten te realiseren." Niet dat er niets is bereikt: inmiddels is 6500 vierkante meter getransformeerd en ruim 2700 vierkante meter aan winkelruimte verplaatst.

Bovendien valt dit jaar het fonds definitief weg als aanjager. Een alternatief is niet meteen voorhanden. "Wel zijn we in gesprek met de provincie over hoe we de Drentse binnensteden levendig kunnen houden. Hiervoor bestaat ook een regiostedenfonds, waaruit Emmen eenmalig 4,5 miljoen euro ontvangt." Gesprekken over nieuwe of andere subsidies lopen momenteel niet, aldus Rink.

Bovendien zag de financiële wereld er in 2017 anders uit dan nu. "In de afgelopen jaren zijn de taken voor de gemeente toegenomen en de knaken afgenomen. De komende jaren zullen we eerder incidenteel dan structureel stappen kunnen nemen, verwacht ik", aldus Rink.

22 miljoen aan investeringen

Volgens de wethouder is het echter te kort door de bocht om te zeggen dat de gemeente tekortgeschoten is. "Staar je niet blind op enkel het terugdringen van de vierkante meters. We hebben bijna 2 miljoen euro aan subsidies uitgegeven voor onder meer transformaties en verplaatsingen. Dit zette ondernemers aan tot het zelf investeren van 22 miljoen euro."

Toch blijft leegstand ook de komende jaren een zorgenkindje voor de gemeente Emmen. Binnen de gemeente is er, inclusief Klazienaveen en de Nijbracht, sprake van ongeveer 20.000 vierkante meter aan lege winkelruimte. Er is sprake van een opwaartse trend die alleen maar is aangewakkerd door corona. De onzekerheid die dat met zich meebrengt, maakt vastgoedeigenaren en ondernemers huiverig om te investeren.

"Daarom zijn we ook druk in gesprek met pandeigenaren", vertelt Rink. Volgens hem zijn die over de breedte genomen gewilliger dan enkele jaren terug om mee te werken. Door corona is er ook bij hun een bepaalde druk ontstaan, zegt de wethouder.