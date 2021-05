Voorbereidingen digitaal Bevrijdingsfestival Drenthe in volle gang

"We zijn teleurgesteld dat het op deze manier moet, maar aan de andere kant is het mooi om een alternatief in elkaar te draaien wat we nog nooit gedaan hebben. We zijn trots op hoe het programma eruitziet", vertelt Gerrit Boes, voorzitter van het Bevrijdingsfestival Drenthe.

Noordpool Orkest

In De Nieuwe Kolk treedt een groot aantal artiesten op. Het begint met de speciaal voor dit festival gecomponeerde Vrijheid Suite van het Noordpool Orkest. Een stuk van 45 minuten met nieuwe muziek en teksten van negen Drentse solisten over vrijheid en beschaving.

In de middag is er verder een mix van optredens van lokaal talent Christy Boer, Salome en Isabelle Lent, afgewisseld met meer bekende namen als Hannah Mae en Danytha.

(verhaal gaat verder onder de video)

10cc

Lange tijd was er sprake van dat de Britse rockgroep 10cc zou optreden. Dat zou eigenlijk vorig jaar al gebeuren. "We hebben toen de afspraak gemaakt dat ze dit jaar zouden komen. Dat wilden ze ook graag, maar ze mochten Engeland niet uit en dan moet je als organisatie op een gegeven moment ook een besluit nemen", zegt Boes. "Nu maar hopen dat ze volgend jaar komen."

Vrijheidscollege

Het Bevrijdingsfestival kent als vast gegeven het Vrijheidscollege. Door corona krijgt dit onderdeel dit jaar een andere invulling. In een vraaggesprek vertelt presentator Catherine Keyl wat vrijheid voor haar betekent en praat ze over haar leven als dochter van een door de oorlog getraumatiseerde vader.

In het programmaonderdeel Oorlogskinderen staat het Syrisch-Coevordens echtpaar Alaa Jarbou en Sozan Abwini centraal. Zij spreken over de impact van de burgeroorlog op hun leven, hun vlucht en hun nieuwe toekomst in Nederland

Waylon, Wulf en Davina Michelle

Na zes uur is het tijd voor de landelijke artiesten met live-optredens van de Ramblin' Boots, Leon Moorman, Waylon en Wulf. Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid. Ze vliegen niet zoals gebruikelijk met een helikopter van festival naar festival, maar zijn wel allemaal te horen op het Bevrijdingsfestival Drenthe. StukTV sluit het festival met een spetterende live act.

Het Bevrijdingsfestival Drenthe is woensdag vanaf 12.00 uur 's middags tot middernacht live te volgen bij RTV Drenthe. "We gaan voor een mooi festival", zegt Boes. "Daar heb ik alle vertrouwen in."

