Inwoners Veenkoloniën naar de rechter om winningsplan Nedmag

Demissionair minister Bas van 't Wout (EZK) stemde eind vorige week in met het winningsplan van Nedmag, ondanks tegenargumenten van Stop Zoutwinning en meer dan vijfhonderd inwoners uit plaatsen als Zuidlaarderveen, Annerveenschekanaal en Kiel-Windeweer. De inwoners willen dat de rechter het slaan van nieuwe zoutwinputten verbiedt en de minister terugfluit.

Angst voor schade

Woordvoerder Jean-Pierre Dessart van Stop Zoutwinning bevestigt de aankomende gang naar de hoogste bestuursrechter. Inwoners zijn volgens hem onder meer bang voor schade aan hun woningen door het dalen van de bodem. Door de zoutwinning daalt de bodem rondom de zoutput en volgens Nedmag gebeurt dat gelijkmatig in een soort komvorm. "Nedmag presenteert de bodemdaling als gelijkmatig, waardoor er geen schade zou ontstaan. Maar de bodem daalt helemaal niet zo gelijkmatig als Nedmag zegt", vertelt Dessart.

Hij erkent dat er in het gebied waar hij woont meer gebeurt in de ondergrond en het daardoor lastig is om aan te tonen wat de oorzaak is van schade aan huizen. De NAM wint al jaren gas in de regio, al stopt dat bedrijf dit jaar met de gaswinning uit het Annerveenveld. Daarnaast is er sprake van bodemdaling doordat de veengrond waarop veel huizen staan opdroogt. Dessart: "We beweren niet dat Nedmag overal verantwoordelijk voor is, maar we denken ook niet dat de zoutwinning helemaal geen schade veroorzaakt."

Diesellek

In 2018 ontstond er een lekkage in een van de zoutcavernes en volgens het zoutwinbedrijf is er maximaal vierhonderdduizend liter diesel in de ondergrond weggelekt. Waar die diesel nu is en hoeveel er precies is weggelekt, weet Nedmag niet. Het bedrijf gebruikte de diesel om te voorkomen dat het dak van de caverne scheurt. Inwoners zijn bang dat de gelekte diesel in het grondwater terechtkomt en vrezen nieuwe lekkages in de toekomst.

Volgens directeur Bert Jan Bruning van Nedmag is de scheur die in 2018 ontstond inmiddels uit zichzelf dichtgegaan en bovendien heeft het bedrijf de afgelopen twee jaar geen aanwijzingen gekregen dat er sprake is geweest van vervuiling. "De diesel kan het drinkwater in de buurt van De Groeve niet bereiken. De zoutwinning zit veel dieper in de ondergrond dan het drinkwater en er liggen verschillende grondlagen zoals klei tussen het water en het zout", zegt Bruning.

Argwaan

De schade aan de woningen waar mensen in het Drents-Groningse grensgebied over klagen, komt volgens Bruning niet door de magnesiumzoutwinning. Bruning: "Daar is veel onderzoek naar gedaan, niet alleen door ons maar ook door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken. De diepe bodemdaling door onze magnesiumzoutwinning veroorzaakt geen schade aan de huizen."

Stop Zoutwinning kijkt met argwaan naar uitspraken en argumenten van Nedmag in het verleden. Mijnbouw is volgens Dessart zowel juridisch als technisch lastig te begrijpen, maar duidelijk is het voor de stichting dat zoutwinning absoluut niet veilig is. "Onze stichting is al jaren bezig met het verzamelen van informatie over de zoutwinning. De onderzoeksrapporten zijn voornamelijk gebaseerd op aannames of informatie klopt gewoon niet", meent Dessart.

Meer openheid

Nedmagdirecteur Bruning zegt begrip te hebben voor de zorgen van de inwoners uit de Veenkoloniën, al beseft hij dat het lastig is om de bezorgdheid helemaal weg te nemen. Bruning: "Er is in dit gebied gewoon te veel gebeurd in het verleden en dat heeft een grote impact op de hele mijnbouwsector. De industrie moet eraan werken dat mensen weten dat mijnbouw ook veilig kan."

De directeur wil daarom graag in gesprek blijven met de inwoners en hen van informatie voorzien als zij daar om vragen. Bruning: "We willen de komende jaren in alle openheid blijven communiceren. Specialisten van Stop Zoutwinning mogen gerust eens in gesprek met onze specialisten, mochten ze dat graag willen."

